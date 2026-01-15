台積電法說會／「首先需要充足電力」 魏哲家坦言擔心台灣電力供應

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中朱子呈／台北即時報導
台積電15日召開實體法說會，法人關注AI所需擴充產能當前的限制瓶頸議題，台積電董事長暨總裁魏哲家回答說，「我擔心台灣的電力供應。首先，我需要充足的電力，這樣我才能不受限制地擴展產能」。他也說，也尤其關注美國電力供應。記者尹慧中／攝影
台積電（2330）15日召開實體法說會，法人關注AI所需擴充產能當前的限制瓶頸議題，台積電董事長暨總裁魏哲家回答說，「我擔心台灣的電力供應。首先，我需要充足的電力，這樣我才能不受限制地擴展產能」。他也說，也尤其關注美國電力供應。

魏哲家直言，擔心台灣的電力供應。首先，我需要充足的電力，這樣我才能不受限制地擴展產能。說到在全球範圍內建造大量人工智慧資料中心，我問過一位客戶同樣的問題，所以我回答了他們。他們告訴我，他們早在五、六年前就開始規劃這個計畫了。正如我所說，這些雲端服務提供者很聰明，非常聰明。

魏哲家也說，雲端服務提供者他們五、六年前就開始著手解決電力供應問題了。所以今天，他們給我的訊息是，台積電的晶片是瓶頸。他們讓我不要關注其他方面，因為他們必須先解決晶片瓶頸。但實際上，我們關注的是電力供應，尤其是在美國。

魏哲家也說，不僅如此，我們還要關注那些為這類電力供應提供支援的機構，例如渦輪機，或是核電廠之類的。我們也要關注機架的供應，以及冷卻系統的供應。一切進展順利。所以台積電必須努力縮小產能供需之間的差距。

