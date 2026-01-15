台積電衝刺先進製程產能 今年資本支出將高達520億到560億美元

台積電受惠AI人工智慧、5G及高效能運算（HPC）公司對先進製程旺盛需求，今年資本支出將再寫下歷史新高，估計將高達520億美元到560億美元之高，年增幅達23.8%，公司強調是因進入另一波高循環預估準備。

台積電也提出本季營收介於346億美元到358億美元，約季增2.6%到%6.1%，以中間值計算，約季增4.4%，預估匯率基礎為1美元兌新台幣31.6元，換算新台幣1兆933.6億元到1兆1312.8億元，持續締造歷史新猷。

台積電結算去年第4季稅後純益5057.4億元，每股純益19.5元，季增11.8%、年增35%。財務長暨發言人黃仁昭表示，獲利提升主要受惠實際匯率為1 美元兌 31.01 元新台幣，優於原先財測假設的 31.6，對毛利率形成正向挹注。更關鍵的是，多項成本改善成果優於預期，包括製程良率、設備效率與產能利用率的提升。

他進一步說，本季毛利率預估介於63%到65%，第1季毛利率中位數為 64%較前一季提升 170 個基點（1.7 個百分點），改善的主要動能來自三項：持續性的成本改善與生產力提升、整體產能利用率上升及成熟與先進製程的混合結構優化。

但黃仁昭說，同時仍受到兩項因素部分抵銷：包括海外晶圓廠量產初期造成的毛利稀釋及匯率的不確定性及不可控。

即使如此，黃仁昭仍強調公司長期毛利率維持56%之上仍有信心。主要正面因素包括整體產能利用率將溫和上升、N3（3 奈米）毛利率預期在 2026 年跨越公司平均水準、持續透過製造卓越（Manufacturing Excellence）提升單位設備產出（Wafer Output）、強化跨節點（N7 / N5 / N3）的彈性產能與負載最佳化，以支援高需求客戶和高資本支出，通常對應未來數年的高成長機會。

黃仁昭進一步提出今年資本支出將介於520億美元到560億元，主因為下波成長預估準備。資本支出中約70～80%用於先進製程（N3 / N2）；約 10%用於特殊製程；10～20%：先進封裝、測試、光罩與其他。

黃仁昭強調，儘管台積電資本密集度持續上升、海外與新節點短期稀釋不可避免，但公司仍有能力在完整景氣循環中，維持56% 以上毛利率，並實現接近 30% 的 ROE（股東權益報酬率）。