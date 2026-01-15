台積電法說會／今年預估資本支出飆至520-560億美元 魏哲家這樣說

台積電（2330）15日召開法說會，台積電董事長暨總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱出席，台積電並釋出展望， 公司預估今年資本支出飆新高達520-560億美元，引發市場驚呼，超越先前法人預估約在450-500億美元區間，法人提問如此高的資本支出是否和AI需求符合，魏哲家說，台積電謹慎評估後決定，若處理不當對台積會是巨大災難，所以過去三四個月親自和客戶溝通確保需求真實，他們回答相當讓人滿意，甚至展示AI讓他們健康成長以及帶來獲利豐沛回報的證據。

魏哲家幽默說，「我還仔細看了他們的財報，他們都很賺，聽起來都比台積好」，語畢引發現場笑聲陣陣。

魏哲家也說，台積先進製程產能非常吃緊，在美國也持續拉升產能來彌平客戶需求落差。

就資本支出，台積電說明，持續投入先進製程與研發，先進製程成本上漲也帶來挑戰，不過公司處於資本密集產業最重要的責任是支持客戶的成長。

台積電說明，即便在2026年投入如此規模的資本支出以投資未來成長，我們仍將致力於為股東帶來獲利成長。

台積電強調，台積電最重要的責任是支持客戶的成長。我們始終視客戶為合作夥伴。話雖如此，我們身處在資本密集產業，光是過去五年資本支出就高達1,670億美元，研發投入也達到了300億美元。因此，對於台積電而言，在持續投資前沿、特種和先進封裝技術以支持客戶成長的同時，獲得可持續的健康回報至關重要。