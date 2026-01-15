快訊

忠孝新生站傳亮「刀」乘客四散 北捷發聲曝：列車行駛未受影響

張文縱火燒租屋處、現金「不留退路」 檢依證據研判：歸類為輕生

國民黨發布新人事 楊永明、蔡明忠出任政策會副執行長

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電法說會／超預期！預估今年資本支出飆新高 達520-560億美元

經濟日報／ 記者尹慧中朱子呈／台北即時報導
台積電15日召開法說會，台積電董事長暨總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱出席，並預估今年資本支出飆新高達520-560億美元。記者尹慧中／攝影
台積電15日召開法說會，台積電董事長暨總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱出席，並預估今年資本支出飆新高達520-560億美元。記者尹慧中／攝影

台積電（2330）15日召開法說會，台積電董事長暨總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱出席，台積電並釋出展望，公司預估今年資本支出飆新高達520-560億美元，引發市場驚呼，超越先前法人預估約在450-500億美元區間，台積電說明，持續投入先進製程與研發，先進製程成本上漲也帶來挑戰，不過公司處於資本密集產業最重要的責任是支持客戶的成長。

台積電說明，預計到2026年，我們的折舊費用將年增近10%（接近20%），主要原因是將大力推進2奈米技術。即便我們在2026年投入如此規模的資本支出以投資未來成長，我們仍將致力於為股東帶來獲利成長。

台積電強調，台積電最重要的責任是支持客戶的成長。我們始終視客戶為合作夥伴。話雖如此，我們身處在資本密集產業，光是過去五年資本支出就高達1,670億美元，研發投入也達到了300億美元。因此，對於台積電而言，在持續投資前沿、特種和先進封裝技術以支持客戶成長的同時，獲得可持續的健康回報至關重要。

黃仁昭也說，如今，由於領先節點成本的不斷上漲，我們面臨日益嚴峻的製造成本挑戰。例如，由於工具成本不斷上漲，製程複雜性也隨之增加，因此，每月生產一片N2製程晶圓所需的資本支出遠高於生產3奈米製程晶圓所需的資本支出。A14製程的每單位晶圓的資本支出成本將會更高。此外全球製造規模的擴張也帶來了額外的成本挑戰。

台積電 資本支出 晶圓

延伸閱讀

台積電最後一盤爆5,096張賣單、收1,690元 法說會前1,700元失守

為不副署、台積電赴美彈劾總統 綠：理由莫名其妙

與台積電一同成長的封測股─精材

傳美降關稅換台積電加碼 吳思瑤：勿將產業布局扭曲為政治籌碼

相關新聞

整理包／產業景氣風向球！台積電法說會五大重點一次看

台積電（2330）15日召開法人說明會，公布去年第4季財報及今年第1季展望，第4季稅後純益5,057.4億元，創歷史新高...

台積電法說會／不擔心英特爾 魏哲家：先進製程不是砸錢就能追上

台積電（2330）15日召開法說會，面對外界關注英特爾（Intel）晶圓代工業務（Intel Foundry）進展，是否...

台積電法說會／記憶體漲價 壓抑今明年需求？魏哲家：台積電不受影響

晶圓代工龍頭台積電（2330）15日召開法說會，針對市場關切記憶體價格走升、通膨推高消費電子成本，是否進一步壓抑今年與明...

台積電法說會／「首先需要充足電力」 魏哲家坦言擔心台灣電力供應

台積電（2330）15日召開實體法說會，法人關注AI所需擴充產能當前的限制瓶頸議題，台積電董事長暨總裁魏哲家回答說，「我...

台積電衝刺先進製程產能 今年資本支出將高達520億到560億美元

台積電受惠AI人工智慧、5G及高效能運算（HPC）公司對先進製程旺盛需求，今年資本支出將再寫下歷史新高，估計將高達520...

台積電法說會／今年預估資本支出飆至520-560億美元 魏哲家這樣說

台積電（2330）15日召開法說會，台積電董事長暨總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱出席，台積電並釋出展望，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。