台積電法說會／預估今年首季營收再創高、達約346-358億美元 季增逾4%
台積電（2330）15日召開實體法說會，台積電董事長暨總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱出席，台積電並釋出展望，台積電預估2026年首季美元營收達約346-358億美元、中間值352億美元，季增約4.4%，毛利率與營益率也可望持續季成長。
台積電說明，去年第4季資本支出115.1億美元，全年資本支出達409億美元，符合預估。
台積電說明，去年第4季美元營收為337.3億美元，已優於公司先前預估322-334億美元，毛利率62.3%也優於原先預估59-61%，營益率54%優於預估49-51%。
展望未來，台積電預估2026年首季美元營收達約346-358億美元、中間值約352億美元，季增約4.4%，毛利率63-65%，營益率54-56%，匯率假設基礎為1美元兌新台幣31.6。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言