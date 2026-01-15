快訊

上網變卡、電量狂掉…他怒iOS 26毀了iPhone 15！網揭這問題恐與系統無關

三餵澳洲生老鼠藥…楊女涉殺人未遂不認罪 再被控殺英籍前夫不起訴

一帶一路再成死傷煉獄？泰國高鐵起重機砸中火車釀32死

外資昨賣超第一名…華新卻反向大漲 有什麼利多？

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

外資14日大賣華新（1605）4.9萬張，為賣超張數第一名，但華新15日股價卻反向大漲，盤中漲幅逾8%，華新受惠鎳價自去年12月底持續走高，不鏽鋼品售價調漲；銅價也持續走揚，線纜業者今年都不排除調整價格；AI用電量極高，也推升線纜需求，而華新的冷精棒也與國內外相關快接頭模組大廠合作，切入AI伺服器散熱市場。

AI熱潮使得用電、用銅需求持續上升，帶動工業金屬漲價，銅價14日改寫歷史新高，三個月期貨報價每公噸13,245美元，不僅銅價漲，國際精煉銅附加費（Premium）也上漲。業界指出，Premium從去年的每公噸不到90美元，如今漲至350美元，等於一年內漲了近三倍，導致明年線纜報價得至少必須從成本漲價的基礎上，再上調3％，作為終端售價。

國內線纜業者說明，線纜廠會根據當月的成本平均價，報下個月的價格，倘若銅價持續上漲，報價也會不斷上調，銅價上漲時，多數線纜廠可望有庫存利益，當月營收與毛利都會向上。

不僅銅價上漲，鎳價也創下波段新高，帶動相關業者跟進漲價。華新1月不銹鋼盤價調漲，300系每公噸調漲4,000元，316附價維持平盤，含銅鋼種附價調漲每公噸1,000元，200系調漲每公噸1,000元，400系維持平盤。

華新除了受惠銅、鎳價上漲，AI發展也讓用電需求大增，線纜需求也大幅增加，而當銅市偏緊時，下游更重視供應保障，具規模、通路與交期管理能力的線纜廠，更容易拿到長約、大單。

除了線纜以外，華新的冷精棒產品可用在AI伺服器的液冷散熱系統中的快接頭上，以GB300的機櫃為例，可用到276個快接頭。法人指出，華新冷精棒產品原本就是全球供應鏈第一，華新與國內外相關快接頭模組大廠合作，目前AI伺服器相關應用占冷精棒整體銷貨約10%，未來還將持續拉升。

華新今以41元開出，一度漲至44.8元，盤中大漲逾8%，創下波段新高，成交量突破33萬張。

AI 鎳價

延伸閱讀

金屬行情燙 金銀銅錫創高「貶值交易」支撐漲勢

台股多方大集結 指數衝上30,941點再登高峰

全民權證／華新 兩檔活跳跳

台股坐雲霄飛車 盤中最高大漲406點衝上30,973點 再刷盤中歷史新高

相關新聞

台積電目標價 大摩壓線調高由1,888元升至1,988元

AI與先進製程熱度持續推升外資對晶圓代工族群評價，特別是指標股台積電，多家國際投行罕見搶在該公司法說會前提前出手調升目標...

京元電今年營收拚增40% GPU、ASIC測試業務升溫

測試大廠京元電子（2449）今年受惠人工智慧（AI）需求大爆發，且下一代GPU測試時間大幅拉長及ASIC測試需求升溫，法...

智慧機出貨增 鴻海添利多

市調機構IDC昨（14） 日發布全球季度手機報告，2025年第4季全球智慧手機出貨量年增2.3%，達3.363億支。 儘...

元晶去年11月每股虧0.21元

太陽能模組廠元晶（6443）昨（14）日公告去年11月自結淨損1.06億元，每股淨損0.21元。

台積電600元喊貴 300元時卻估能挑戰千元？ 專家：3招算出價值投資目標價

許多人都想成為巴菲特，透過價值投資找出被低估公司，買進並長期持有後享受高額報酬率，但具體如何落實價值投資法？

國巨去年12月、去年業績 寫兩個新高

被動元件大廠國巨昨（7）日公告2025年12月營收為123.51億元，月增0.7%、年增29.7%，刷新單月歷史新高；全...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。