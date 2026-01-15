外資昨賣超第一名…華新卻反向大漲 有什麼利多？

外資14日大賣華新（1605）4.9萬張，為賣超張數第一名，但華新15日股價卻反向大漲，盤中漲幅逾8%，華新受惠鎳價自去年12月底持續走高，不鏽鋼品售價調漲；銅價也持續走揚，線纜業者今年都不排除調整價格；AI用電量極高，也推升線纜需求，而華新的冷精棒也與國內外相關快接頭模組大廠合作，切入AI伺服器散熱市場。

AI熱潮使得用電、用銅需求持續上升，帶動工業金屬漲價，銅價14日改寫歷史新高，三個月期貨報價每公噸13,245美元，不僅銅價漲，國際精煉銅附加費（Premium）也上漲。業界指出，Premium從去年的每公噸不到90美元，如今漲至350美元，等於一年內漲了近三倍，導致明年線纜報價得至少必須從成本漲價的基礎上，再上調3％，作為終端售價。

國內線纜業者說明，線纜廠會根據當月的成本平均價，報下個月的價格，倘若銅價持續上漲，報價也會不斷上調，銅價上漲時，多數線纜廠可望有庫存利益，當月營收與毛利都會向上。

不僅銅價上漲，鎳價也創下波段新高，帶動相關業者跟進漲價。華新1月不銹鋼盤價調漲，300系每公噸調漲4,000元，316附價維持平盤，含銅鋼種附價調漲每公噸1,000元，200系調漲每公噸1,000元，400系維持平盤。

華新除了受惠銅、鎳價上漲，AI發展也讓用電需求大增，線纜需求也大幅增加，而當銅市偏緊時，下游更重視供應保障，具規模、通路與交期管理能力的線纜廠，更容易拿到長約、大單。

除了線纜以外，華新的冷精棒產品可用在AI伺服器的液冷散熱系統中的快接頭上，以GB300的機櫃為例，可用到276個快接頭。法人指出，華新冷精棒產品原本就是全球供應鏈第一，華新與國內外相關快接頭模組大廠合作，目前AI伺服器相關應用占冷精棒整體銷貨約10%，未來還將持續拉升。

華新今以41元開出，一度漲至44.8元，盤中大漲逾8%，創下波段新高，成交量突破33萬張。