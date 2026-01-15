股王信驊再創新天價 盤中上衝至8,700大關

股王信驊（5274）15日盤中上衝至8,700大關（截至上午10點），受惠AI伺服器持續出貨，加上新產品放量，次世代晶片 AST2700預計於2026年量產有望帶來單價與毛利更高的預期，在AI伺服器管理晶片的壟斷地位。

信驊是台灣知名的無晶圓廠IC設計公司，亦是台股股王。主要專注於利基型市場，產品可分為四大類：包含遠端伺服器管理晶(BMC)、安全性系統單晶片(PFR)、橋接控制晶片(Bridge IC / BIC)、實境遠端管理(Cupola360)等，其中信驊在 BMC市場全球市佔率高達70%至80%，市占率全球第一。

信驊2025年12月營收8.72億元，月增3.80%、年增18.37%；第4季營收24.43億元，季增4.85%、年增16.13%，分別改寫單月、單季的新高紀錄；2025全年營收90.85億元，年增超過40%，亦創下歷史新高；2025前三季累計EPS 72.23元，公司對未來營運也給予極為樂觀的展望。

法人分析，伺服器基板管理控制器晶片(BMC)，被稱為伺服器的「神經中樞」或「管理大腦」，BMC有一套獨立的運作系統和網路介面，只要插著電源線管理員就能透過網路連進BMC，進行遠端開機、重新安裝系統或診斷錯誤等，還能即時監控、預警、熱管理等。

AI訓練/推理叢集規模動輒數千數萬顆GPU，資料中心不可能靠人工逐台處理和管理，因此絕對需要BMC來協助管理整體運算效率。

然而，伺服器管理晶片是一個相對小眾但高度專業的市場，且產品驗證期極長，一顆BMC晶片開發要2年，客戶驗證要1年以上，伺服器大廠一旦把信驊的設計放進去，就不會輕易更換，避免系統不穩。

信驊在BMC市場的全球市佔率高達70%至80%，意味著全球4大CSP巨頭的資料中心裡，每10台伺服器就有8台裝有信驊的晶片，且產品具備極高的技術門檻與護城河，需要與各種處理器、作業系統深度相容，對穩定性要求極高，信驊多年累積的相容性數據庫，是競爭對手難以跨越的屏障，客戶黏性非常強，使其毛利率長年維持在近70%的水準。

法人表示，不僅上修2025年第4季的營收預期，2026年首季營運公司也給出史上最強勁的第1季財測，預估營收將年增率高達25%至30%，將續創歷史新高，訂單動能也已可看到2026年第2季，預期在AI浪潮的驅動下，2026年將會比2025年更好。