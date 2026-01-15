台積電目標價 大摩壓線調高由1,888元升至1,988元

AI與先進製程熱度持續推升外資對晶圓代工族群評價，特別是指標股台積電（2330），多家國際投行罕見搶在該公司法說會前提前出手調升目標價，帶動市場關注焦點升溫，台積電及供應鏈後市動能再度成為盤面主旋律。

台積電法說前，最後一波調升目標價的外資包括摩根士丹利（大摩）與美銀證券。大摩將台積電目標價由1,888元升至1,988元，樂觀情境下更上看2,400元，評等「優於大盤」；美銀則由1,960元升至2,150元，建議「買進」。

值得注意的是，此次多家外資搶在台積法說會前率先發布研究報告，紛紛提前調升目標價，與過往多半待法說後才出爐的節奏迥然不同，後市成長動能信心升溫。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻分析，受惠先進製程與AI需求持續升溫，台積電2027年極紫外光（EUV）訂單較2026年成長約40%至50%，因此上調2027年資本支出至540億美元，高於2026年的490億美元，中長期先進製程與先進封裝需求樂觀。

詹家鴻指出，台積電正規劃將Fab 12廠與14廠的部分產能轉向中介層（interposer）生產，強化AI相關布局，並不排除於2027年將部分CoWoS中介層製程分包予世界先進，以提升整體供應彈性。

另外，資料中心相關電源管理晶片（PMIC）供給持續吃緊，看好中芯國際與世界先進成為主要受惠者，因此詹家鴻將世界先進評等由「劣於大盤」升至「中立」，目標價由82.5元大升至130元。

三星將逐漸減少8吋廠的工程資源，以支援強勁的先進製程需求，因此部分顯示器驅動晶片（DDIC）訂單可能會在 2027年下半年轉移至聯電8吋廠。不過，大摩卻將聯電評等由「中立」下調至「劣於大盤」，主因詹家鴻認為，聯電可能受到消費性電子需求疲弱的影響而被抵銷相關利多，短期股價表現承壓。家登受惠極紫外光（EUV）應用持續擴大，看好未來訂單能見度與獲利動能，維持「優於大盤」，目標價由380升至480元。

美銀半導體產業分析師劉宇喬則預計台積電2026、2027年的營收將分別年增27%與22%，將在2026-2028年間增加資本支出，並在台灣快速擴張N3/N2產能，加上憑藉強大的定價能力、持續的領先地位、及先進製程的滿載產能利用率，年均複合成長率（CAGR）將高達43%。