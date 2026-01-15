京元電今年營收拚增40% GPU、ASIC測試業務升溫

測試大廠京元電子（2449）今年受惠人工智慧（AI）需求大爆發，且下一代GPU測試時間大幅拉長及ASIC測試需求升溫，法人預期，京元電來自AI營收占比將大幅提升至75%至77%，涵蓋GPU、ASIC及部分晶圓針測業務，2026年營收力拚年增約四成，逼近500億元大關，營運大衝刺。

業界指出，隨著AI加速進入量產階段，終端對GPU及ASIC計算晶片的測試需求大增，京元電深耕AI測試多年，在高階晶片量測、老化試驗及複雜測試流程上建立深厚技術門檻，業界預估，AI相關業務今年將占京元電營收比重逾75%，顯示京元電從傳統電子測試供應商轉型為AI晶片測試服務平台商。

法人進一步分析，驅動京元電AI營收攀升的最大動能，在於下一代GPU平台測試時間延長，因為新世代GPU的測試架構與測試條件更為複雜、測試迴圈更長，測試時間將比現在增加70%至80%，而測試時間延長意味著單顆晶片的測試金額大幅提高，有助優化京元電的毛利結構。

在GPU測試之外，ASIC同樣為京元電的另一成長動能。法人說明，隨著資料中心及雲端服務商對客製化AI加速器需求爆發，ASIC測試比重逐步攀升，加上下一代ASIC的熱設計功率（TDP）多數將超過1,000瓦，必須導入燒機測試與更嚴格最終測試流程，測試時間與測試費用同步上升，對京元電未來營收有顯著貢獻。

外資強調，京元電在高功率燒錄測試技術上的絕對領導地位，隨著晶片功耗不斷攀升，京元電已通過3kW至5kW燒錄測試認證，且8kW的技術研發已接近完成，相較之下，多數競爭對手仍在2kW以下，這項技術差距使京元電與頂尖AI客戶如輝達、博通的合作關係更穩固。