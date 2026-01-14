元晶去年11月每股虧0.21元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

太陽能模組廠元晶（6443）昨（14）日公告去年11月自結淨損1.06億元，每股淨損0.21元。

元晶近期受惠特斯拉創辦人馬斯克提出的太空AI計畫，帶動股價強勢上漲，從起漲點13.05元一度最高飆升至40.95元，昨日上漲1.7元，收39.2元，股價翻了兩倍。

隨著AI晶片被SpaceX火箭送上太空運行AI語言模型，引發市場高度關注相關供應鏈與概念股，而元晶是國內唯一與特斯拉有生意往來的太陽能模組廠。據悉，元晶與特斯拉旗下太陽能子公司SolarCity合作多時，由元晶提供SolarCity太陽能電池，SolarCity負責銷售屋頂型太陽能板，雙方已合作多年，每年訂單量約落在250至300MW（百萬瓦）。

法人認為，若馬斯克的太空AI計畫開始實踐，AI運算衛星對太陽能板的需求有望爆發，而台廠因具備成熟的太陽能供應鏈，有機會切入此一商機，元晶未來最有機會受惠。

太陽能電池 元晶 AI

