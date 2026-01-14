智慧機出貨增 鴻海添利多

市調機構IDC昨（14） 日發布全球季度手機報告，2025年第4季全球智慧手機出貨量年增2.3%，達3.363億支。 儘管受到存儲晶片短缺影響，市場仍在高階機型持續增長、折疊機強勁表現，以及消費者對未來漲價預期提前換機推動下實現增長。2025全全球智慧手機出貨量12.6億支，年增1.9%，蘋果穩居龍頭，主力供應商鴻海（2317）受惠大。

依據報告，蘋果與三星成為前五大廠商中，增長最強勁的兩家，年增分別達到6.3%和7.9%。蘋果連續第三年穩居全球第一，憑藉iPhone 17 系列在中國大陸市場成功表現，出貨量創新高。

法人表示，鴻海身為蘋果iPhone最大供應商，加上外傳今年蘋果計劃推出首款折疊智慧手機，可望拉高平均出貨單價，對提升鴻海營收將有正面幫助。

業界透露，首款折疊iPhone的物料成本（BoM）為759美元，定價1,800到2,000美元之間，將成為史上最貴iPhone，預估初期銷量在1,000 萬到1,500萬支。