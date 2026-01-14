台股紅盤續創高 世芯逆勢跌近6%

台股14日紅盤走勢延續，資金持續回流電子股，加權指數開高走高，終場上漲234.56點、收30,941.78點，成交金額約6,587億元，盤面多頭氣氛濃厚。不過在整體偏多格局下，高價股卻出現明顯分歧，特殊應用IC（ASIC）設計服務廠世芯-KY（3661）逆勢走弱，終場下跌215元、跌幅5.85%，收在3,460元。

首先，世芯日前公告的營收表現落在相對低檔，被視為股價走弱的關鍵背景。2025年12月營收13.75億元，月減18.9%、年減69.3%，為近38個月低點；第4季營收47.25億元，季減28%、年減63.8%，為近三年單季低點；全年營收309.24億元雖年減40.5%，仍屬歷史次高。市場解讀，這組數字反映公司仍在「產品／專案轉換期」，短線營收動能尚未接回上升軌道，股價因此先行反映不確定性。

其次，市場焦點卡在「北美大客戶新一代AI晶片量產時程」。法人指出，若今年新一代AI晶片能如預期放量，確實有機會帶來較大的營收貢獻；但只要放量節奏仍處於等待階段，利多未能立即落到損益表，高價股就會對任何短線偏弱的數據特別敏感。

市場近期聚焦台積電（2330）15日法說會，相關籌碼與訊息面牽動大盤情緒，資金配置更偏向能見度較高的主流權值；同時外電對AI需求帶動晶圓代工龍頭獲利前景仍偏正向，使盤面在紅盤中更傾向擁抱「確定性」。在此氛圍下，世芯這類的高價股，自然更容易被資金先行調節。

展望後市，市場焦點仍在三件事：新一代AI晶片何時量產放量、NRE到量產營收能否順利接棒，以及在高估值背景下，任何進度變化都可能放大股價波動。