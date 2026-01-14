崇越今年營收拚雙位數成長 擁先進製程記憶體雙動能
崇越科技2025年營收新台幣675.83億元，較2024年成長18.57%，創歷史新高。展望2026年，崇越對中央社記者表示，看好半導體先進製程，以及HBM記憶體發酵，將帶動公司的光阻液、矽晶圓等半導體關鍵材料需求增加，樂觀預估今年營收維持雙位數成長。
崇越2025年營收首度衝破600億元大關，創歷史新高，公司說明，主要受惠半導體先進製程產能持續擴張，帶動光阻劑、石英等半導體關鍵材料出貨大幅成長。
同時，崇越近年耕耘環保與綠能系統規劃服務，去年底環保工程認列進入高峰，廢水處理等海外廠務工程案件陸續完工驗收，進一步挹注全年營收表現。崇越去年12月營收64.8億元，月增12.9%，年增18.9%，同步刷新單月營收新高紀錄。
展望2026年，崇越表示，受惠2、3奈米先進製程滿載運作，帶動崇越的光阻液需求，矽晶圓也受惠先進製程與記憶體應用穩定拉貨；加上環保工程在手訂單、以及新產品陸續發酵，樂觀看待2026年營收有望維持雙位數成長。
