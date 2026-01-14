瑞昱漲多回檔跌逾7% 輝達供應鏈題材發酵後 市場先行獲利了結

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

IC設計大廠瑞昱（2379）14日股價承壓，盤中最低下探525元，午盤股價約在533元，跌幅7.47%，成交量約5,756張；市場解讀主要是13日題材帶動股價強勢表態後，短線出現漲多拉回與獲利了結賣壓。

瑞昱昨股價大漲，焦點在於市場傳出其切入輝達（NVIDIA）資料中心供應鏈，供應網路交換器平台中的SSD相關晶片／控制晶片，消息帶動股價一度高掛漲停；對此瑞昱先前回應，無法說明與任何特定客戶的細節。

瑞昱近期公告2025年營收再創高峰：2025年全年合併營收1,227.06億元、年增8.2%；其中12月合併營收83.32億元，第4季合併營收262.78億元。 先前公司也釋出對今年開局偏正向的看法，並提到ASIC業務正同步推進多個遊戲與IT領域專案，後續也將伺服器與相關應用納入布局。

