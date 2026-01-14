信驊挑戰首檔「萬金股」！領鴻勁、創意齊創高 再現32千金行情

台股14日再創歷史新高，盤中攻上30,994.81點，直逼3萬1千點關卡，在AI題材續燒與法人資金推波助瀾下，千金族群聲勢再擴大。雖權王台積電（2330）法說前持續震盪，但股王信驊（5274）強連3天勢改寫新高價、攀上8,350元，帶動鴻勁（7769）、創意（3443）等高價股齊步攀峰，分別來到3,515元、2,550元，盤面一度再現32千金。

信驊續獲資金追捧，市場焦點聚焦其基本面與成長能見度。法人指出，信驊核心產品BMC伺服器遠端管理晶片，完整卡位AI與雲端伺服器浪潮，加上長期耕耘所建立的寡占地位、深厚客戶關係與技術門檻，構築難以撼動的護城河，推升股價持續創高。本土投顧近日更陸續喊出9,500元與10,500元目標價，並同步調升2026、2027年EPS估值，看好其切入美系CSP AI ASIC伺服器供應鏈，成為中長期新動能。

另，半導體測試設備廠鴻勁，受惠AI與HPC高功耗晶片需求爆發，2025年12月、第4季與全年營收齊創新高。法人認為，鴻勁以ATC主動式溫控系統與高併測技術，掌握先進製程測試關鍵，並積極布局矽光子與CPO測試領域，隨第四廠擴建計畫啟動，2028年產能到位後，出機數與營收規模可望再上層樓。

而ASIC設計服務族群同樣火熱，創意在美系CSP 3奈米CPU專案出貨暢旺下，2025年12月營收衝上47.48億元，單月、單季與全年同步改寫新高。法人指出，除既有Google CPU專案外，另有多家CSP的AI加速器陸續進入量產，加上記憶體控制器新客戶開發，2026年成長動能續強。

此外，美系外資日前出具「2026年投資展望」報告，點名半導體、AI伺服器、先進封裝與測試為關鍵趨勢，並看好信驊、鴻勁、創意等台廠受惠AI晶片出貨量增加、測試時間拉長與SLT滲透率提升。法人普遍認為，在AI長線趨勢未變下，基本面撐腰的千金族群仍是台股多頭核心主軸。