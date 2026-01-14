快訊

將成獨夫全斗煥第二？南韓尹錫悅被求處死刑仍無悔意

115學測整理包／倒數衝刺！注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看

2026年首發全球最強護照排名！台灣名次揭曉 日韓打成平手

聽新聞
0:00 / 0:00

信驊挑戰首檔「萬金股」！領鴻勁、創意齊創高 再現32千金行情

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股14日再創歷史新高，盤中攻上30,994.81點，直逼3萬1千點關卡，在AI題材續燒與法人資金推波助瀾下，千金族群聲勢再擴大。雖權王台積電（2330）法說前持續震盪，但股王信驊（5274）強連3天勢改寫新高價、攀上8,350元，帶動鴻勁（7769）、創意（3443）等高價股齊步攀峰，分別來到3,515元、2,550元，盤面一度再現32千金。

信驊續獲資金追捧，市場焦點聚焦其基本面與成長能見度。法人指出，信驊核心產品BMC伺服器遠端管理晶片，完整卡位AI與雲端伺服器浪潮，加上長期耕耘所建立的寡占地位、深厚客戶關係與技術門檻，構築難以撼動的護城河，推升股價持續創高。本土投顧近日更陸續喊出9,500元與10,500元目標價，並同步調升2026、2027年EPS估值，看好其切入美系CSP AI ASIC伺服器供應鏈，成為中長期新動能。

另，半導體測試設備廠鴻勁，受惠AI與HPC高功耗晶片需求爆發，2025年12月、第4季與全年營收齊創新高。法人認為，鴻勁以ATC主動式溫控系統與高併測技術，掌握先進製程測試關鍵，並積極布局矽光子與CPO測試領域，隨第四廠擴建計畫啟動，2028年產能到位後，出機數與營收規模可望再上層樓。

而ASIC設計服務族群同樣火熱，創意在美系CSP 3奈米CPU專案出貨暢旺下，2025年12月營收衝上47.48億元，單月、單季與全年同步改寫新高。法人指出，除既有Google CPU專案外，另有多家CSP的AI加速器陸續進入量產，加上記憶體控制器新客戶開發，2026年成長動能續強。

此外，美系外資日前出具「2026年投資展望」報告，點名半導體、AI伺服器、先進封裝與測試為關鍵趨勢，並看好信驊、鴻勁、創意等台廠受惠AI晶片出貨量增加、測試時間拉長與SLT滲透率提升。法人普遍認為，在AI長線趨勢未變下，基本面撐腰的千金族群仍是台股多頭核心主軸。

AI 信驊

延伸閱讀

川普政府正式允許輝達H200 AI晶片可銷中國 商務部公布最新出口規範

這家電子廠法人給出破萬目標價 上看10,500元

信驊股價突破8,000元 四大優勢獲買盤追捧

全民權證／信驊 挑價內外10%

相關新聞

台積電600元喊貴 300元時卻估能挑戰千元？ 專家：3招算出價值投資目標價

許多人都想成為巴菲特，透過價值投資找出被低估公司，買進並長期持有後享受高額報酬率，但具體如何落實價值投資法？

台光電、台燿 花旗喊買

花旗證券在最新出具的「台灣PCB與CCL產業」報告中指出，由於美系客戶誇張的投資步伐，預期將帶動AI伺服器產量爬升延續至...

台達電目標價 最高1,400

台達電（2308）受惠AI電源與液冷散熱出貨量持續增長，去年12月營收優於預期。摩根士丹利（大摩）指出，預計台達電營運成...

技嘉迎大成長的一年

技嘉（2376）昨（13）日舉行旺年會，董事長葉培城表示，今年技嘉在AI伺服器帶動下，又是大成長的一年。他並為技嘉股價抱...

錼創揪伴強攻光通訊

MicroLED供應商錼創科技-KY（6854）積極拓增光通訊版圖，昨（13）日宣布與ASIC大廠世芯-KY生態系成員光...

華碩蟬聯全球PC五哥

研調機構Omdia公布2025年全球PC出貨約2.79億台、年增9.2%；其中，筆電出貨約2.20億台，年增8%，占比7...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。