華碩蟬聯全球PC五哥

研調機構Omdia公布2025年全球PC出貨約2.79億台、年增9.2%；其中，筆電出貨約2.20億台，年增8%，占比78.87%；桌機出貨約5,900萬台、年增14.4%，占比21.11%。

台廠當中，以華碩（2357）取得最佳市場地位，居全球第五大、台灣第一大品牌，2025全年出貨2,000萬台。

Omdia首席分析師葉茂盛（Ben Yeh）表示，受記憶體缺貨漲價影響，2025年主流PC整體存儲成本大漲40%至70%，多家PC廠在2025年12月開始發出調漲PC價格的訊號。可預見的是，由於供應緊張的態勢將延續甚至進一步加重，PC業界正著重發展高端產品並減少中低端配置，以此保障利潤。

市占率方面，2025年全球五大PC品牌依舊是聯想、惠普、戴爾、蘋果、華碩。其中，聯想市占率達24.2%，蘋果、聯想的出貨量年增幅在五巨頭中，分別以16.4%和14.6%居前。

台廠當中，華碩2025年第4季、2025全年排名均名列第五，歸功於假期銷售量年增7%。Omdia統計，華碩2025年第4季PC出貨量為530萬台，2025全年出貨量達2,000萬台，市占率7.2%。

展望2026年，葉茂盛說，在設備汰換需求尚未完全消退下，供給端壓力更加明顯，供應無法完全滿足需求。「實際出貨表現取決於廠商在記憶體與儲存元件的採購能力及其談判籌碼；與供應商往來的紀錄與信譽，將成為決定PC廠商能否成功度過這段時期的關鍵。」