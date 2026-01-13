快訊

農會總幹事職務三級跳…陳右欣空降台肥總座 挨轟政治任命

勤誠投資美國 加碼8億

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

伺服器機殼龍頭勤誠（8210）昨（13）日公告，董事會決議通過追加美國德州子公司投資案，將加碼投資美國8億元，累計美國投資金額達20億元。勤誠指出，本次追加投資，主要為因應市場營運發展，以及全球供應鏈布局。

勤誠搭上AI熱潮，近期業績火熱，去年12月營收達27.1億元，創新高，月增33.1%，年增68.4%；其中，去年第4季營收67.4億元，季增19%，年增74.4%；累計2025年營收達220億元，改寫新猷，並首度突破200億元大關，年增51.6%。

勤誠不僅衝刺美國布局，因應客戶需求，去年斥資近10億元於馬來西亞購地建廠，目前蓋廠進度順利，預估今年5月試量產，最快今年中邁入量產階段。

勤誠目前已接獲許多AI機殼新專案，加上馬來西亞與美國等地新廠都將加入生產行列，公司對今年營運充滿信心。此外，機櫃新業務也已在去年展開，有望成為旗下第二大產品線。

