勤誠投資美國 加碼8億
伺服器機殼龍頭勤誠（8210）昨（13）日公告，董事會決議通過追加美國德州子公司投資案，將加碼投資美國8億元，累計美國投資金額達20億元。勤誠指出，本次追加投資，主要為因應市場營運發展，以及全球供應鏈布局。
勤誠搭上AI熱潮，近期業績火熱，去年12月營收達27.1億元，創新高，月增33.1%，年增68.4%；其中，去年第4季營收67.4億元，季增19%，年增74.4%；累計2025年營收達220億元，改寫新猷，並首度突破200億元大關，年增51.6%。
勤誠不僅衝刺美國布局，因應客戶需求，去年斥資近10億元於馬來西亞購地建廠，目前蓋廠進度順利，預估今年5月試量產，最快今年中邁入量產階段。
勤誠目前已接獲許多AI機殼新專案，加上馬來西亞與美國等地新廠都將加入生產行列，公司對今年營運充滿信心。此外，機櫃新業務也已在去年展開，有望成為旗下第二大產品線。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言