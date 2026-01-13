MicroLED供應商錼創科技-KY（6854）積極拓增光通訊版圖，昨（13）日宣布與ASIC大廠世芯-KY生態系成員光循科技（Brillink）展開策略合作，共同打造新世代AI光互連平台。業界指出，透過與世芯生態系的深度結盟，不僅強化了其在光通訊產業的競爭力，更展現MicroLED在非顯示應用上的廣闊前景。

錼創表示，該平台目標鎖定大規模AI運算、高密度資料中心與高效能運算（HPC）系統，預計能耗將低於1pJ／bit，頻寬密度更可擴展至Tbps／mm²等級。這項合作象徵公司正式將Micro LED技術由傳統顯示領域延伸至高速運算架構，力求取代目前主流的主動式電纜（AEC），為下一代算力基礎建設提供關鍵的傳輸技術支撐。

錼創近年積極建構全球化營運網絡，繼去年7月於大陸設立子公司以支援當地供應鏈，同年12月更宣布收購美國公司Lumiode Inc.全部股權，藉此強化在美研發能量。

錼創指出，透過跨國經營策略，已逐步推動MicroLED技術在全球市場的實際落地，目前正加速將核心技術延伸至高成長潛力的光通訊市場，以維持產業技術領先地位。

在本次合作分工上，錼創將提供核心的高效率MicroLED發光陣列，而夥伴光循科技則在世芯與光程研創（Artilux）的支持下，主導系統級整合。

該平台結合超高靈敏光電二極體（APD）、超穎光學透鏡與二維陣列垂直耦合器（2D-AVC）等先進技術。透過世芯生態系的資源挹注，將微型發光元件與半導體製程結合，旨在突破現有算力架構在資料傳輸上的物理瓶頸。

針對技術優勢，錼創強調該平台具備三大核心支柱。相較於傳統的主動式電纜，新一代平台能實現更長的傳輸距離、極低能耗及更高的頻寬密度。這不僅能大幅提升AI加速器與資料中心的運算效率，也讓系統設備更加輕量化，解決了大規模AI運算中常見的熱耗散與頻寬受限問題，符合未來高效能運算環境對節能與空間利用的嚴苛要求。

法人分析，錼創以顯示應用為根基，成功將MicroLED延伸至高速傳輸與算力基礎建設領域，此舉將有效分散單一市場風險並提升毛利空間。隨AI算力需求暴增，光互連技術已成為半導體業者爭相布局的戰場，錼創透過此次策略結盟，不僅推進更大規模的光學互連架構，也為下一代算力基礎建設開啟嶄新方向。