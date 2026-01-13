技嘉（2376）昨（13）日舉行旺年會，董事長葉培城表示，今年技嘉在AI伺服器帶動下，又是大成長的一年。他並為技嘉股價抱屈，直言：「AI時代來臨，AI公司股價本益比至少20倍起跳，技嘉目前本益比連13倍都不到，這合理嗎？若是跟其他AI公司比較，更不合理。」

技嘉2025年合併營收3,369億元，創新高，年增27.08%。法人看好，技嘉今年在輝達GB300與Vera Rubin等高單價新平台AI伺服器出貨帶動下，業績將再戰新高，年增率上看三成。

技嘉昨天旺年會席開372桌，總獎金達4,700萬元，最大獎是歐洲進口轎車。

展望2026年，葉培城認為，今年雖然有一些變數，但這個變數也是另外一個契機，相信技嘉「一切都準備好了」，一定又會是很明顯大成長。相信再過一年後、即2027年，當再次站在這個地方，會懷著像今天這樣的心情，會來慶祝，說又拚過一年，又有一個非常好的成績，非常亮眼的一年。

先前市場傳出，輝達邁入Vera Rubin平台世代之後，只交給三大代工廠做伺服器組裝（L10），葉培城直言：「不可能」。他指出，輝達執行長黃仁勳的意思是，美國四大雲端服務供應商（CSP）不排除讓這三大廠做到L10，而且這個不是輝達的文化與做法，龐大的二線CSP與企業市場，三大代工廠做不來，技嘉很多二線CSP客戶，「都是一定找我」，不可能找三大代工廠。

他強調，有太多企業，例如台積電與聯發科等都有AI伺服器需求，這些企業的需求不一樣，需要像技嘉這樣擁有很多工程師支援的伺服器製造廠。

技嘉去年前三季稅後純益92.21億元，年增33.4%，每股純益13.77元，以平均每一季每股純益動輒4、5元估算，2025年獲利將相當亮眼，有望挑戰賺二個股本，但近期股價並未隨之起舞，昨天收平盤235.5元。

談到技嘉股價是否委屈，葉培誠認為，AI時代來臨，AI公司本益比是20倍起跳，但技嘉目前本益比13倍不到，可是業績與需求一直在成長，若是與其他AI公司比較，技嘉有更多不合理的地方。

至於DRAM缺貨干擾，他說，這是變數，但也是契機，考驗公司應變能力，以及供應商與上下游的關係是否緊密，他透露三大DRAM原廠樂意談長單，維持長期關係，很有機會，技嘉對2026年充滿信心。

大陸H200市場方面，他說，正在進行中。技嘉伺服器以前都在大陸生產，若H200可以出貨，會進入大陸市場。