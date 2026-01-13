快訊

農會總幹事職務三級跳…陳右欣空降台肥總座 挨轟政治任命

台達電目標價 最高1,400

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

台達電（2308）受惠AI電源與液冷散熱出貨量持續增長，去年12月營收優於預期。摩根士丹利（大摩）指出，預計台達電營運成長強勁動能將延續至2026年，且全年營收將呈現逐季成長，評等優於大盤，目標價1,288元。

 大和資本給予買進，目標價1,400元；里昂日前也給出優於大盤，目標價1,300元。

台達電去年12月營收537億元，月增6%、年增39%，優於大摩預期。大摩說，台達電基礎設施部門營收月增19%，主要受到旁側式冷卻分配單元系統出貨動能回升的推動。12月AI電源與散熱元件出貨增長，部分被非AI相關部門普遍的季節性放緩抵銷。第4季營收1,616億元，季增8%、年增42%。大摩指出，台達電第4季表現優於管理層先前給出的「季持平至微幅增長」指引。其中液冷散熱表現亮眼，季增超過20%。

台達電去年總營收5,548億元，年增32%，歷史新高。大摩指出，台達電受惠強勁的AI電源與散熱解決方案成長動能，整體營運繳出亮眼表現，其中液冷營收貢獻約500億元，占總營收9%，成為新增的業務成長引擎。

大摩表示，展望2026年第1季，預計台達電營收將呈現季增，優於往年的季節性表現，預計年增率將達約35%。

