兆赫、中磊北美商機燒

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

北美有線電視寬頻市場迎接大升級潮，邁向DOCSIS 4.0架構，傳輸速度將上看10Gbps，兆赫（2485）、達運光電切入1.8GHz設備，已通過美國MSO（有線電視多系統營運商）驗證並開始量產出貨，中磊、仲琦、鋐寶則搶進DOCSIS 4.0用戶端設備，成為2026年營運一大亮點。

美國是全球第二大寬頻市場，僅次於中國大陸，且美國寬頻市場以有線電視業者為主，Comcast及Charter拿下過半寬頻占，與全球其他寬頻市場以電信業者大不相同。

近年有線電視業者及電信業者在行動及固網寬頻競爭加劇，電信業者以5G FWA擴大家庭固網寬頻用戶，北美有線電視MSO整合有線寬頻及行動服務，累積逾2,000萬用戶。為搶高速用戶，電信及有線電視營運商均加速升級寬頻網路，電信強打10G PON，有線電視則升級DOCSIS 4.0。

根據市調報告，北美上網戶數持續成長，有線電視持續大量投資資本支出，其中網路重建及延伸占20%，用戶端設備則為43%。

兆赫觀察，有線電視產業網路升級，從DOCSIS 3.0的1.2GHz頻寬，邁向DOCSIS 3.1+及DOCSIS 4.0的1.8GHz，未來走向DOCSIS 4.1的3GHz頻寬。

兆赫分析，業者透過兩種方式升級網路，一為1.8GHz放大器及分配器等設備升級，支援高頻寬網路，多家有線電視系統業者採用，以Charter為主，二為1.2GHz FDX產品，採取上下同頻傳輸，提升上行效能，目前僅Comcast採用，歐洲及其他市場有線電視營運商以1.2GHz架構為主，部分業者開始評估升級至1.8GHz。

目前達運光電、兆赫1.8GHz設備已經通過北美客戶驗證並開始出貨，將應用在骨幹網路升級，兆赫推出1.8GHz的可抽換式智慧型放大器模組、智慧型放大器（整機）以及戶外防水型分歧器、分配器及電源貫入器，已經開始出貨美國MSO，推升2025年第4季營收成長，10月轉虧為盈，2025年第3季在數位有線寬頻傳輸系統占比從原本的23%提升至36%，2026年將持續放量出貨。

達運光電客戶包含Charter、COMCAST，達運光電表示，除配合既有主要北美大型電信運營商針對DOCSIS升級，從1.2GHz升級至1.8GHz等相關設備的更新與擴充需求，更搶進泰國等東南亞市場，未來出貨規模可望逐步放大。

仲琦則為全球前三大DOCSIS產品製造商，累積出貨超過5,100萬台，仲琦表示，近期積極布局DOCSIS 4.0產品認證與開發。中磊及鋐寶則看好DOCSIS 4.0產品可望成為推升2026年營運關鍵之一。

