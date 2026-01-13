亞翔8.5億買駿富國際

亞翔（6139）昨（13）日代子公司榮工工程公告，榮工董事會決議通過以8.21億餘元購買駿富國際開發持有土地及建物案，以滿足營運需求。榮工將於2月4日召開115年度臨時股東會，討論擬以8.5億元購買駿富國際開發公司100%股權案。

亞翔表示，榮工董事會通過擬以8.5億元購買駿富國際開發公司100%股權案。並且取得其台北市中正區城中段一小段822地號等四筆土地及60建號等兩筆建物，該土地面積247平方公尺，折合約74.72坪，一坪約1,100萬元；交易總金額8億2,192萬元。榮工董事會決議通過收購駿富國際開發股權案，交易相對人為：夏姿人文建設、哲霖開發、及鈞臨投資。併購目的為取得都更案實施者資格；對價條件為8.5億元。支付時點︰預計今年2月底前完成交割。

榮工表示，收購案完成後，將有助於公司整體資源配置及營運管理整合。