志聖2025年EPS 5.5元
設備廠志聖（2467）昨（13）日公告去年每股純益5.5元，年度營收與獲利雙創新高。此外，尖點昨日也公告去年12月自結每股純益0.4元，邑昇去年12月自結每股純益0.04元。
志聖去年第4季合併營收17.46億元，季增13.7％、年增30.8％，歸屬母公司業主淨利2.61億元，季增23.3％、年增33.6％，每股純益1.72元。
志聖去年合併營收61.02億元，年增26.6％，首度突破60億元水準，歸屬母公司業主淨利8.3億元，年增15.3％，每股純益5.5元。
志聖表示，受惠於核心業務動能持續放大，去年第4季獲利與全年獲利同步刷新歷史紀錄。
尖點應主管機關要求，昨天公告去年12月自結歸屬母公司業主淨利5,661.7萬元，年增3.09倍，每股純益0.4元。尖點在AI新品開發已布局多年，先前對外展示PCB先進鑽孔方案。
此外，邑昇也公告去年12月自結歸屬母公司業主淨利147萬元，年增23.5％，每股純益0.04元。
