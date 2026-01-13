快訊

農會總幹事職務三級跳…陳右欣空降台肥總座 挨轟政治任命

志聖2025年EPS 5.5元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

設備廠志聖（2467）昨（13）日公告去年每股純益5.5元，年度營收與獲利雙創新高。此外，尖點昨日也公告去年12月自結每股純益0.4元，邑昇去年12月自結每股純益0.04元。

志聖去年第4季合併營收17.46億元，季增13.7％、年增30.8％，歸屬母公司業主淨利2.61億元，季增23.3％、年增33.6％，每股純益1.72元。

志聖去年合併營收61.02億元，年增26.6％，首度突破60億元水準，歸屬母公司業主淨利8.3億元，年增15.3％，每股純益5.5元。

志聖表示，受惠於核心業務動能持續放大，去年第4季獲利與全年獲利同步刷新歷史紀錄。

尖點應主管機關要求，昨天公告去年12月自結歸屬母公司業主淨利5,661.7萬元，年增3.09倍，每股純益0.4元。尖點在AI新品開發已布局多年，先前對外展示PCB先進鑽孔方案。

此外，邑昇也公告去年12月自結歸屬母公司業主淨利147萬元，年增23.5％，每股純益0.04元。

每股純益 志聖

延伸閱讀

13金控去年獲利5,567億 史上第三高

中租2025年每股賺11.24元

金控旗下產險純益亮眼 四公司2025年全數增逾兩位數

漢唐、信紘科2025年營運報喜

相關新聞

台積電600元喊貴 300元時卻估能挑戰千元？ 專家：3招算出價值投資目標價

許多人都想成為巴菲特，透過價值投資找出被低估公司，買進並長期持有後享受高額報酬率，但具體如何落實價值投資法？

技嘉迎大成長的一年

技嘉（2376）昨（13）日舉行旺年會，董事長葉培城表示，今年技嘉在AI伺服器帶動下，又是大成長的一年。他並為技嘉股價抱...

台光電、台燿 花旗喊買

花旗證券在最新出具的「台灣PCB與CCL產業」報告中指出，由於美系客戶誇張的投資步伐，預期將帶動AI伺服器產量爬升延續至...

台達電目標價 最高1,400

台達電（2308）受惠AI電源與液冷散熱出貨量持續增長，去年12月營收優於預期。摩根士丹利（大摩）指出，預計台達電營運成...

錼創揪伴強攻光通訊

MicroLED供應商錼創科技-KY（6854）積極拓增光通訊版圖，昨（13）日宣布與ASIC大廠世芯-KY生態系成員光...

華碩蟬聯全球PC五哥

研調機構Omdia公布2025年全球PC出貨約2.79億台、年增9.2%；其中，筆電出貨約2.20億台，年增8%，占比7...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。