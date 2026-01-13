快訊

找好律師了！網紅Cheap委任前檢察官 回嗆雷虎「不是發律師函就能叫人閉嘴」

聯準會主席遭川普政府調查 彭博：全球央行正起草聲明挺鮑爾

新莊公車疑機械故障急切車道擦撞貨車 巨大撞擊力釀4名乘客受傷

志聖自結去年全年EPS 5.5元、第4季1.72元 全年、單季同創新高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

志聖（2467）公告 2025 年第4季及全年自結合併損益，受惠於核心業務動能持續放大，第4季單季獲利與全年獲利同步刷新歷史紀錄，營運表現明顯加速；去年第4季每股盈餘（EPS）1.72 元， 全年每股盈餘（EPS）5.5 元。

志聖表示，去年第4季自結合併稅後淨利歸屬於本公司業主達 2.61 億元，單季每股盈餘（EPS）1.72 元，創單季歷史新高。相較 2024 年同期稅後淨利 1.95 億元，年增率 33.69%，獲利成長動能顯著升溫。

2025 年全年合併營收 61.02 億元，較 2024 年成長 26.64%；全年歸屬於本公司業主之稅後淨利達 8.3 億元，每股盈餘（EPS）5.5 元，營收與獲利雙雙改寫歷史新高紀錄，全年獲利年增 15.37%。

EPS 歷史

延伸閱讀

13金控去年獲利5,567億 史上第三高

中租2025年每股賺11.24元

金控旗下產險純益亮眼 四公司2025年全數增逾兩位數

三大干擾…台塑四寶去年虧損 上季獲利增9.1倍

相關新聞

受惠景氣超級循環！法人估這檔記憶體封測股 今年營收將首破千億元

台股強勢表態，屢屢創下歷史新高，除權值股帶頭衝，不少題材股也趁勢強揚，如力成（6239）受惠記憶體進入超級循環，封測訂單...

億而得創新板轉上櫃 申購報酬率逾3成！但中籤率創新低

臺灣證券交易所公告，億而得（6423）採競價拍賣方式辦理承銷，於13日順利完成，得標加權平均價格為69.41元。

台股3萬1差一點！收盤漲139點收30,707點 台積電上揚20元、收1,710元

台股13日開高走低，盤中最高一度達30,973點，創下歷史新高，後續糟逢高調節，終場漲幅稍有收斂，收在30,707點，上...

外資連七賣也不怕 台積電法說前飆1,720元天價 市值衝達44.6兆

台積電法說會將在1月15日召開，法說會前股價頻創高，13日以1,720元開出，上漲30元， 漲幅1.78%，再創歷史新高，市值衝達44.6兆元...

達方子公司併購 衝邊緣AI

達方（8163）集團昨（12）日公告，子公司達宇電能科技將斥資最多5.4億元，現金收購海昌電子全數股權，藉此整合電源技術...

緯創、廣達出貨旺 大摩挺

近期各公司12月營收陸續公布完畢，電子代工業者繳出亮眼表現。摩根士丹利（大摩）於最新報告指出，後續隨著AI伺服器出貨暢旺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。