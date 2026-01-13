志聖自結去年全年EPS 5.5元、第4季1.72元 全年、單季同創新高
志聖（2467）公告 2025 年第4季及全年自結合併損益，受惠於核心業務動能持續放大，第4季單季獲利與全年獲利同步刷新歷史紀錄，營運表現明顯加速；去年第4季每股盈餘（EPS）1.72 元， 全年每股盈餘（EPS）5.5 元。
志聖表示，去年第4季自結合併稅後淨利歸屬於本公司業主達 2.61 億元，單季每股盈餘（EPS）1.72 元，創單季歷史新高。相較 2024 年同期稅後淨利 1.95 億元，年增率 33.69%，獲利成長動能顯著升溫。
2025 年全年合併營收 61.02 億元，較 2024 年成長 26.64%；全年歸屬於本公司業主之稅後淨利達 8.3 億元，每股盈餘（EPS）5.5 元，營收與獲利雙雙改寫歷史新高紀錄，全年獲利年增 15.37%。
