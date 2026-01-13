億而得創新板轉上櫃 申購報酬率逾3成！但中籤率創新低

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
臺灣證券交易所公告，億而得（6423）採競價拍賣方式辦理承銷，於13日順利完成，得標加權平均價格為69.41元。

證交所表示，億而得創新板轉上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，辦理競價拍賣股數720仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於1月13日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格66.70元、最高得標價格125.00元。

另外，億而得公開申購將於1月14日截止，承銷價60元，一人可申購1張。以億而得13日均價79.29元計算，抽中現賺1.9萬元、報酬率32.15％。

億而得上櫃日期1月22日，由於股本小、公開承銷張數也不多，上櫃前承銷股數僅181張，因此證交所公布截至13日開盤前有58,321筆申購單，換算當前中籤率僅0.3％，預計最終中籤率將更低，成為近來中籤率最低的個股。

上開相關得標資訊請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html

證交所

