受惠景氣超級循環！法人估這檔記憶體封測股 今年營收將首破千億元

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股強勢表態，屢屢創下歷史新高，除權值股帶頭衝，不少題材股也趁勢強揚。示意圖／AI生成
台股強勢表態，屢屢創下歷史新高，除權值股帶頭衝，不少題材股也趁勢強揚。示意圖／AI生成

台股強勢表態，屢屢創下歷史新高，除權值股帶頭衝，不少題材股也趁勢強揚，如力成（6239）受惠記憶體進入超級循環，封測訂單火紅；金寶（2312）在太空資料中心商機的發酵下，接單動能強勁，13日股價紛紛亮燈強鎖漲停。

記憶體景氣進入超級循環，除了帶動相關個股強勢上漲，外溢效果也蔓延至封測領域。受惠DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）大廠加足馬力衝刺出貨，力成等記憶體封測廠訂單湧進，產能利用率直逼滿載。

法人指出，隨短期記憶體供需失衡難以緩解，將嘉惠力成今(2026)年營運表現。預估營收將首度突破千億元大關、達1,000.31億元，年增33.5%，稅後淨利99.04億元，年增幅高達81.15%，每股稅後純益（EPS）上看13.05元，大賺逾一個資本額。

受惠馬斯克太空資料中心商機發酵，身為SpaceX地面基地台主要供應商的金寶，在北美建置龐大產能，隨SpaceX計畫2027年將AI晶片送入軌道，金寶地面站接單動能強勁，吸引法人近來聯手大搶，激勵股價勢盛。

法人說，台灣低軌衛星LEO供應鏈從「研發期」步入「獲利爆發期」，SpaceX供應鏈水漲船高。其中，金寶與SpaceX合作多年，負責大量地面接收站主板與系統組裝，也積極與OneWeb、亞馬遜Kuiper合作，將躍居關鍵受惠亮點。

快閃記憶體 金寶 亞馬遜

