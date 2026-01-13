低軌衛星族群冰火兩重天！兆赫、金寶爆量漲停 穩懋為何反殺跌停？

低軌衛星概念股13日續燒，但盤面走勢明顯分化。兆赫（2485）、金寶（2312）挾營收與題材利多爆量攻上漲停，多檔族群股同步走揚；反觀穩懋（3105）遭櫃買中心列入注意股後，賣壓湧現，盤中急殺跌停，形成強烈對比。

低軌衛星族群今日由兆赫、金寶接棒領軍。兆赫受惠新產品驗證通過、正式進入量產與備貨階段，2025年12月營收3.28億元，月增50.6%、年增129%，帶動股價爆量漲停。法人指出，兆赫成功轉型切入1.8GHz有線寬頻骨幹網路設備，已打入北美多家有線電視系統業者（MSO），隨2026年新產品放量出貨，營運可望穩定向上，力拚轉虧為盈。

同屬低軌衛星與AI供應鏈的金寶亦延續強勢表現，市場看好其在地面設備、資料傳輸與電源架構布局，帶動族群人氣升溫。除兆赫、金寶外，元晶（6443）、康舒（6282）、華通（2313）、燿登（3138）、仲琦（2419）、精測（6510）收盤皆上漲逾半根停板，燿華（2367）、群創（3481）亦放量走揚，族群持續吸金。

不過，族群並非全面上攻。穩懋12日遭櫃買中心列入注意股，因近六個交易日股價累積漲幅逾27%，近60日漲幅更高達141%，且當日週轉率達12.76%。穩懋12日收在233元，本益比高達314.86倍。13日股價開低後賣壓湧現，盤中直落跌停210元鎖死，成為族群中最弱勢個股，而遭列處置股的大眾控（3701）也大舉回落6.08%、收52.5元。

籌碼面來看，穩懋近5日雖獲三大法人買超逾1萬張，但當沖比高達六成，短線浮額偏高，在列注意股後引發獲利了結。市場指出，穩懋近期雖傳出送樣國際大廠驗證光通訊產品，並搭配SpaceX規劃2026年IPO與太空資料中心題材，長線想像空間仍在，但短線評價偏高，震盪風險升溫。

此外，面板股群創亦因短線漲幅遭列處置股，處置期間至1月20日止。群創12日外資轉賣1.75萬張，但自營商持續加碼力挺，法人操作分歧。

整體而言，低軌衛星概念股在題材加持下熱度未退，但個股表現出現分化。具營收成長與轉型成果的公司持續吸引資金追捧，而漲幅過大的高本益比個股，短線震盪與修正壓力同步浮現。