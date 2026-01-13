快訊

台股3萬1差一點！收盤漲139點收30,707點 台積電上揚20元、收1,710元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股13日開高走低，盤中最高一度達30,973點，創下歷史新高，後續糟逢高調節，終場漲幅稍有收斂，收在30,707點，上漲139點，漲幅0.46%，成交量7,234億元，台積電（2330）盤中創新高，後續終場收1,710元，上漲20元，漲幅1.18%。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，力成（6239）、兆赫（2485）、漢唐（2404）、長興（1717）、金寶（2312）、國碩（2406）、大同（2371）、台半（5425）、高力（8996）、元晶（6443）、瑞昱（2379）、矽格（6257）、康舒（6282）、華通（2313）、南電（8046）、國巨*（2327）、文曄（3036）、精測（6510）、華新（1605）等。

昨（12）日美股指數收盤：道瓊工業指數收盤上漲86.13點，漲幅0.17%，收49,590.20點；標普500指數上漲10.99點，漲幅0.16%，至6,977.27點；那斯達克指數上漲62.56點，漲幅0.26%，至23,733.90點。費城半導體指數漲36.06點，漲幅0.47%，收7,674.84點。

統一投顧表示，台市場淡化對聯準會獨立性抱持疑慮，傳台美達成關稅協議15%，加上投資人樂觀期待週四台積電法說、蘋果與Google AI 合作，另外，美股財報季登場，財報利多可期，多項題材及壽險回歸加持，有利延續元月資金行情。

惟短線上急漲仍須留意修正乖離，預期指數高檔震盪盤堅，建議維持分批布局業績題材股，聚焦：台積電法說概念、材料升級或短缺概念、AI概念股、高速傳輸（含光傳輸）、載板與PCB、電力能源相關、衛星航太、成衣製鞋及具高殖利率的金控股等族群。

國安基金12日公布，考量執行任務至今已發揮穩定市場及激勵投資信心成效，股市交易活絡有序，因此決議停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制，正式結束為期279天護盤任務。

據統計國安基金此波僅投入122.5億元，與目前市場單日交易量相比，僅是「九牛一毛」，因此，國安基金退場對台股影響不大。

台積電 國安基金

