瑞昱打入輝達供應鏈 盤中高掛漲停

台灣IC設計二哥瑞昱（2379）最新傳出的戰果是打入輝達供應鏈，供應其Quantum X InfiniBand 交換器中的SSD晶片。該公司今日盤中股價一度衝至漲停。

針對上述消息，瑞昱12日表示，無法說明與任何特定客戶的細節。

瑞昱多年來以網路通訊與音訊轉換等相關晶片見長，去年業績超過1,200億元，在台灣IC設計業界僅次於聯發科（2454）。雖然業界評估，上述輝達訂單的出貨量跟金額，對於瑞昱全年營收比率來說不見得會很高，不過能打入輝達供應鏈，已算是具有指標性意義。

輝達Quantum X InfiniBand交換器是其伺服器機櫃中的重要組成之一，標榜具有絕佳的資料傳輸量和密度，可以將雲端原生超級運算與完整的交換器系統，以及結構管理組合大規模連接，同時降低成本和複雜性，以實現絕佳的資料中心效能。

根據市場傳出的消息，瑞昱是供應Quantum X InfiniBand 交換器當中的SSD控制IC。過往瑞昱對外提及相關產品線發展的細節並不多，焦點大多集中於營收比重較高的乙太網路、交換器、WiFi、音訊轉換晶片、TV晶片、車用乙太網路等產品。

輝達是當前AI霸主，瑞昱如今在輝達交換器相關SSD控制IC領域，算是取得初步成績，不過據了解，還有其他廠商與瑞昱持續激烈競逐輝達不同世代產品內建SSD控制IC的訂單，因此外界也持續觀察，下世代產品的訂單能由誰勝出。