當南亞科、華邦電開高走低時 力成飆天價撐起多頭人氣 這2檔也亮燈

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

記憶體漲價題材延燒，記憶體封測需求升溫下，市場也傳出調高封測報價的聲音，由於有多檔記憶體股遭處置，13日包括南亞科（2408）、華邦電（2344）等都出現開高走低，盤中翻黑的表現，不過，力成（6239）開高後衝上漲停242元鎖死，寫歷史新高價，凌航（3135）也衝上漲停鎖死，另外，品安（8088）也一度亮燈漲停。

記憶體晶片供不應求，價格強勢上漲，漲價效應快速擴散到產業鏈下游，市場傳出相關記憶體封測業者已陸續調高封測報價，點名包括力成、華東（8110）、南茂（8150）等記憶體封測廠產能利用率直逼滿載，近期陸續調升封測價格，調幅上看三成；不過，各公司都相當低調，僅表示報價會依市場需求，進行彈性調整。

力成2025年12月合併營收72.96億元，創2022年8月以來、近40個月新高；去年第4季合併營收約214億元；全年合併營收749.29億元，年增2.2%；早盤231元開高後衝上漲停242元鎖死，排隊買單超過6,800張。

記憶體族群因股價短期飆漲，相繼遭到處置，南亞科、華邦電、力積電（6770）、晶豪科（3006）、威剛（3260）、群聯（8299）、鈺創（5351）、旺宏（2337）、十銓（4967），目前都被列為處置；13日有多檔股價出現開高走低，南亞科、華邦電、群聯盤中都翻黑，群聯早盤以1,805元開出，寫歷史新高，盤中翻黑，跌幅逾1%。

記憶體 封測

