太空AI與HVDC雙引擎啟動 金仁寶兩大關鍵王牌浮現

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

金寶（2312）受惠馬斯克「太空資料中心」商機與外資單日狂掃2.4萬張激勵，13日股價飆上漲停27.55元鎖死，創今年來新高。子公司康舒（6282）同步憑藉營收亮眼與HVDC利多跟進走揚，兩個股成交量雙雙擠進台股前五名，集團同步啟動太空與AI兩大戰場。

低軌衛星商機正迎來結構性轉變。隨著輝達新創團隊成功在太空利用H100晶片完成AI模型訓練，馬斯克的「軌道資料中心」正式邁向商業化。身為SpaceX地面基地台主要供應商，金寶在北美建置龐大產能，隨SpaceX計畫2027年將AI晶片送入軌道，金寶地面站接單動能強勁。

籌碼面上，金寶12日獲三大法人聯手買超26,858張，其中外資即搶進24,335張。今日近午，金寶成交量已突破20萬張，漲停價排隊買單仍高掛逾萬張，法人看好金寶將持續搭上Starlink與Amazon Kuiper擴展順風車。

此外，面對AI伺服器的驚人功耗，金寶與康舒聯手切入「高壓直流電（HVDC）」領域。HVDC是輝達主導2027年Kyber機架量產的供電關鍵。康舒2025年12月營收繳出33.86億元同期新高、歷史次高佳績，今日衝上52.3元波段高點。

籌碼面顯示康舒同樣受法人青睞，外資在9日大買2.2萬張後，雖然12日小幅調節，但投信與自營商仍持續力挺。法人指出，康舒兼具燃料電池與直流電架構優勢，電能戰略地位明確。

除了當前的低軌衛星與AI，金寶已將手伸向次世代「量子運算」。金寶日前公告投資1,000萬美元於輝達轉投資的量子新創SEEQC，為其打造高精密的常溫電子設備。金寶集團技術長李盛宏表示，金寶的製造專長將助力SEEQC走向商業部署，讓金寶從代工轉型為量子科技的戰略夥伴。

金仁寶集團近期的噴發，不僅是受惠馬斯克太空夢，更是籌碼面與基本面的雙重共振。隨2027年HVDC量產時程逼近，集團股後市表現仍值得關注。

金寶 康舒 AI

