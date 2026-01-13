力成連兩天亮燈 記憶體封測「價量齊揚」續吸金
記憶體封測大廠力成（6239）多頭火力續航，13日盤中再度攻上漲停，股價鎖在242元、上漲22元，延續12日漲停氣勢，連兩天亮燈。截至中午前，力成成交量已放大至3.62萬張，成交金額約86.55億元。
市場解讀，力成這波漲勢不只是短線資金點火，更與記憶體景氣回溫的「基本面想像」緊扣。近期DRAM／NAND報價走升、供應端調整產能結構，帶動封測端急單與追單增加，市場也持續傳出部分封測項目報價上修、產能利用率維持高檔，使記憶體封測族群成為資金追捧焦點。
力成本身的營收表現也為股價加分。公司先前公告2025年12月合併營收72.96億元，站上波段高檔，市場因此更關注今年首季在「淡季不淡」情境下，記憶體封測需求是否延續、以及報價調整效益何時更明確反映在獲利端。
在記憶體族群氣氛轉熱、封測景氣回溫預期升溫下，力成連兩日漲停也帶動市場對相關封測供應鏈的關注度快速拉高。
