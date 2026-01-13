快訊

同航班5行李受損！泰獅航「只賠210元」 地勤不道歉：已強烈要求不能摔

民調僅差0.6%！高雄市長初選落敗 邱議瑩：結果不盡人意我謙卑接受

黃仁勳打造「會思考的自駕AI」 L2++能解放雙手嗎？

力成連兩天亮燈 記憶體封測「價量齊揚」續吸金

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

記憶體封測大廠力成（6239）多頭火力續航，13日盤中再度攻上漲停，股價鎖在242元、上漲22元，延續12日漲停氣勢，連兩天亮燈。截至中午前，力成成交量已放大至3.62萬張，成交金額約86.55億元。

市場解讀，力成這波漲勢不只是短線資金點火，更與記憶體景氣回溫的「基本面想像」緊扣。近期DRAM／NAND報價走升、供應端調整產能結構，帶動封測端急單與追單增加，市場也持續傳出部分封測項目報價上修、產能利用率維持高檔，使記憶體封測族群成為資金追捧焦點。

力成本身的營收表現也為股價加分。公司先前公告2025年12月合併營收72.96億元，站上波段高檔，市場因此更關注今年首季在「淡季不淡」情境下，記憶體封測需求是否延續、以及報價調整效益何時更明確反映在獲利端。

在記憶體族群氣氛轉熱、封測景氣回溫預期升溫下，力成連兩日漲停也帶動市場對相關封測供應鏈的關注度快速拉高。

封測 記憶體 力成

延伸閱讀

傳打入輝達記憶體供應鏈 瑞昱跳空開漲停但盤中打開

瑞昱打入輝達記憶體鏈 市場形容「群聯第二」

三大電子次族群 點火

受惠AI 花旗按讚封測三強

相關新聞

外資連七賣也不怕 台積電法說前飆1,720元天價 市值衝達44.6兆

台積電法說會將在1月15日召開，法說會前股價頻創高，13日以1,720元開出，上漲30元， 漲幅1.78%，再創歷史新高，市值衝達44.6兆元...

達方子公司併購 衝邊緣AI

達方（8163）集團昨（12）日公告，子公司達宇電能科技將斥資最多5.4億元，現金收購海昌電子全數股權，藉此整合電源技術...

緯創、廣達出貨旺 大摩挺

近期各公司12月營收陸續公布完畢，電子代工業者繳出亮眼表現。摩根士丹利（大摩）於最新報告指出，後續隨著AI伺服器出貨暢旺...

漢唐、信紘科2025年營運報喜

半導體廠務工程供應商漢唐（2404）、信紘科及矽科宏晟昨（12）日公告去年12月、第4季與2025年全年業績，其中，漢唐...

宏碁衝刺印度 PC 市場

宏碁（2353）衝刺印度PC市場，消費性、電競、商用、教育等市場動能齊發，宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠12日表示，看好今...

記憶體漲價 影響出貨量

宏碁（2353）印度總裁暨董事總經理Harish Kohli於12日表示，印度總人口近15億，為全球人口最多的國家，但目...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。