快訊

全台冷颼颼！家中電暖器怎接才安全 內行籲先檢查1事、用錯恐短路釀災

高雄市長初選賴瑞隆出線 第一時間致電三對手致謝並強調「三大承諾」

台積電擴大投資美國救台美關稅？川普的算盤 魏哲家是否埋單

傳打入輝達記憶體供應鏈 瑞昱跳空開漲停但盤中打開

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

瑞昱（2379）去年合併營收1,227.06億元，年增8.2%，創歷史新高，市場更傳出，打進輝達記憶體供應鏈，激勵13日股價跳空以漲停592元開出，盤中雖打開漲停，但漲幅仍近8%，IC設計股中聯發科（2454）盤中也漲逾2%。

瑞昱去年12月合併營收83.32億元，月減6.1%，年減3.9%；去年第4季合併營收262.78億元，季減10.8%，年減0.2%；去年全年合併營收1,227.06億元，年增8.2%，創歷史新高。

市場傳出，繼群聯（8299）之後， 瑞昱也打入輝達記憶體供應鏈，不過，針對打入輝達記憶體供應鏈一事，瑞昱表示，無法說明與任何特定客戶的細節。

瑞昱早盤以592元漲停板開出，但未鎖死，盤中打開漲停，一度回到570元，盤中漲幅近8%；IC設計股中，聯發科以1,455元開高後一度拉升至1,480元， 盤中漲幅逾2%；另外，凌陽（2401）早盤以21.2元開高後一度拉升至21.4元，盤中漲幅近2%。

瑞昱 營收

延伸閱讀

惜售！可寧衛再衝漲停 市價排隊買單逾十萬張

瑞昱打入輝達記憶體鏈 市場形容「群聯第二」

瑞昱員工分紅豐厚 網友盛讚升級「帝王蟹」

三大電子次族群 點火

相關新聞

外資連七賣也不怕 台積電法說前飆1,720元天價 市值衝達44.6兆

台積電法說會將在1月15日召開，法說會前股價頻創高，13日以1,720元開出，上漲30元， 漲幅1.78%，再創歷史新高，市值衝達44.6兆元...

達方子公司併購 衝邊緣AI

達方（8163）集團昨（12）日公告，子公司達宇電能科技將斥資最多5.4億元，現金收購海昌電子全數股權，藉此整合電源技術...

緯創、廣達出貨旺 大摩挺

近期各公司12月營收陸續公布完畢，電子代工業者繳出亮眼表現。摩根士丹利（大摩）於最新報告指出，後續隨著AI伺服器出貨暢旺...

漢唐、信紘科2025年營運報喜

半導體廠務工程供應商漢唐（2404）、信紘科及矽科宏晟昨（12）日公告去年12月、第4季與2025年全年業績，其中，漢唐...

宏碁衝刺印度 PC 市場

宏碁（2353）衝刺印度PC市場，消費性、電競、商用、教育等市場動能齊發，宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠12日表示，看好今...

記憶體漲價 影響出貨量

宏碁（2353）印度總裁暨董事總經理Harish Kohli於12日表示，印度總人口近15億，為全球人口最多的國家，但目...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。