傳打入輝達記憶體供應鏈 瑞昱跳空開漲停但盤中打開

瑞昱（2379）去年合併營收1,227.06億元，年增8.2%，創歷史新高，市場更傳出，打進輝達記憶體供應鏈，激勵13日股價跳空以漲停592元開出，盤中雖打開漲停，但漲幅仍近8%，IC設計股中聯發科（2454）盤中也漲逾2%。

瑞昱去年12月合併營收83.32億元，月減6.1%，年減3.9%；去年第4季合併營收262.78億元，季減10.8%，年減0.2%；去年全年合併營收1,227.06億元，年增8.2%，創歷史新高。

市場傳出，繼群聯（8299）之後， 瑞昱也打入輝達記憶體供應鏈，不過，針對打入輝達記憶體供應鏈一事，瑞昱表示，無法說明與任何特定客戶的細節。

瑞昱早盤以592元漲停板開出，但未鎖死，盤中打開漲停，一度回到570元，盤中漲幅近8%；IC設計股中，聯發科以1,455元開高後一度拉升至1,480元， 盤中漲幅逾2%；另外，凌陽（2401）早盤以21.2元開高後一度拉升至21.4元，盤中漲幅近2%。