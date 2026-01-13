外資連七賣也不怕 台積電法說前飆1,720元天價 市值衝達44.6兆

台積電法說會將在1月15日召開，法說會前股價頻創高，13日以1,720元開出，上漲30元， 漲幅1.78%，再創歷史新高，市值衝達44.6兆元。

台積電今年以來外資持續賣超，已連七賣，但股價卻是衝破1,700元，續創新高，台積電ADR周一上漲2.52%，以331.77美元收盤，換算並折合台幣後為每股2,099.11 元，較台北交易股票溢價率為24.21%。台積電早盤以1,720元開高，再刷新歷史紀錄，影響大盤指數約246點，領軍台股再創新高。

台積電2025年12月合併營收3,350億元，月減2.5%，年增20.4%，創歷年同期新高，去年第4季新台幣營收首度突破1兆元，達1兆460.9億元，季增5.7%，年增20.5%，創單季新高。

台積電去年12月營收表現優於預期，2025年總營收達3兆8,090.5億元，年增31.6%，同步創歷史新高；台積電預計15日召開法人說明會，將公布去年財報及今年的展望，資本支出等，將成為科技產業重要風向球。

台積電法說會前，內外資掀起一波目標價調整風潮，統計今年以來，已有10家內外資調高台積電目標價，基本上由2,000元起跳，目標價介於2,000元至2,400元。