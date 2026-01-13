快訊

保密局逮頭號共諜蔡孝乾 迫小姨子供出兩人私密細節

李在明今會高市早苗！會前挑明日中「台灣有事」僵局南韓不介入

木村拓哉搭機巧遇高市早苗 首相自爆「珍藏寫真集」天王超驚訝

外資連七賣也不怕 台積電法說前飆1,720元天價 市值衝達44.6兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
圖為台積電高雄楠梓2奈米廠。法新社
圖為台積電高雄楠梓2奈米廠。法新社

台積電法說會將在1月15日召開，法說會前股價頻創高，13日以1,720元開出，上漲30元， 漲幅1.78%，再創歷史新高，市值衝達44.6兆元。

台積電今年以來外資持續賣超，已連七賣，但股價卻是衝破1,700元，續創新高，台積電ADR周一上漲2.52%，以331.77美元收盤，換算並折合台幣後為每股2,099.11 元，較台北交易股票溢價率為24.21%。台積電早盤以1,720元開高，再刷新歷史紀錄，影響大盤指數約246點，領軍台股再創新高。

台積電2025年12月合併營收3,350億元，月減2.5%，年增20.4%，創歷年同期新高，去年第4季新台幣營收首度突破1兆元，達1兆460.9億元，季增5.7%，年增20.5%，創單季新高。

台積電去年12月營收表現優於預期，2025年總營收達3兆8,090.5億元，年增31.6%，同步創歷史新高；台積電預計15日召開法人說明會，將公布去年財報及今年的展望，資本支出等，將成為科技產業重要風向球。

台積電法說會前，內外資掀起一波目標價調整風潮，統計今年以來，已有10家內外資調高台積電目標價，基本上由2,000元起跳，目標價介於2,000元至2,400元。

台積電 營收

延伸閱讀

台股再創歷史新高 早盤一度大漲逾400點 台積電開1,720元、漲30元

川普降關稅至15％換台積電5座廠？協議傳本月公布…夜盤先噴再說

夜盤噴爆…傳川普降關稅至15％！台積電再蓋5廠？台指期衝破31000點

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋至少5座廠

相關新聞

外資連七賣也不怕 台積電法說前飆1,720元天價 市值衝達44.6兆

台積電法說會將在1月15日召開，法說會前股價頻創高，13日以1,720元開出，上漲30元， 漲幅1.78%，再創歷史新高，市值衝達44.6兆元...

達方子公司併購 衝邊緣AI

達方（8163）集團昨（12）日公告，子公司達宇電能科技將斥資最多5.4億元，現金收購海昌電子全數股權，藉此整合電源技術...

緯創、廣達出貨旺 大摩挺

近期各公司12月營收陸續公布完畢，電子代工業者繳出亮眼表現。摩根士丹利（大摩）於最新報告指出，後續隨著AI伺服器出貨暢旺...

漢唐、信紘科2025年營運報喜

半導體廠務工程供應商漢唐（2404）、信紘科及矽科宏晟昨（12）日公告去年12月、第4季與2025年全年業績，其中，漢唐...

宏碁衝刺印度 PC 市場

宏碁（2353）衝刺印度PC市場，消費性、電競、商用、教育等市場動能齊發，宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠12日表示，看好今...

記憶體漲價 影響出貨量

宏碁（2353）印度總裁暨董事總經理Harish Kohli於12日表示，印度總人口近15億，為全球人口最多的國家，但目...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。