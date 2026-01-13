大同拿下Meta資料中心變電器大單 股價急拉漲停

快訊

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

大同（2371）奪下Meta位於美國路易斯安那州的Hyperion超級資料中心綠能變電器（PCS）大單，以電力設備供應商身分，提供Meta高度客製化的綠能電力解決方案。大同13日股價直衝漲停板35.65元，漲停排隊買單逾萬張，也帶動士電（1503）、亞力（1514）等一同上漲。

Meta日前宣布在路易斯安那州興建規模達300億美元的超級資料中心，滿載耗電量高達5GW（10億瓦）。大同憑藉高效能電力變壓器與儲能關鍵設備，拿下Meta新設資料中心的變電器大單。

業界分析，Meta路易斯安那州的項目採特殊目的載體（SPV）結構，並由Blue Owl共同持股，對電力設備穩定性與國際認證要求極高。

大同重電事業群在總經理張松鑌接手後，加速海外認證進度，目前345kV級電力變壓器與美式箱型變壓器均已取得北美認證，法人指出，大同目前在手訂單已逾200億元，海外市場尤其是北美地區的訂單比重持續攀升。

大同去年12月合併營收48.03億元，月減0.78%，年增12.14%；去年第4季合併營收133.34億元，季減1.15%，年增12.37%。

2025年大同營收站上500億元大關、達503.74億元，攀上近六年高點，年增6.1%，顯示新經營團隊上任後，聚焦本業、落實KPI管理的綜效已全面顯現。

大同以34.75元跳空開高，股價急拉至漲停板35.65元，漲停鎖死。

