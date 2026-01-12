快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
美股示意圖。 路透
美股示意圖。 路透

美國聯準會在去年12月降息後，降息路徑更加難以預測，從點陣圖所揭示的1碼，市場預期的2碼，甚至是考慮下任主席可能是大鴿派立場，而可能有三次降息等等多種路徑猜測，建議透過美股相關指數期貨伺機操作。

回歸經濟數據來觀察，美國1月初公布多個就業數據，整體來看就業市場維持疲軟，非官方就業人數明顯的低於市場預期，在職位空缺人數上看到企業招聘的數量也是低於預期，代表美國經濟雖然溫和復甦，但是企業心態仍舊保守。

美國就業市場不溫不火，對於股市來說，是最佳情況，不用擔心就業市場過熱導致降息的進度延後，也不會因為就業市場衰退，可能出現經濟走弱的疑慮，聯準會1月幾乎沒有降息的可能，降息周期雖然持續但進入尾聲，對於股市的影響程度將快速降低。美股將進入財報周，金融類股率先上陣，S&P 500及道瓊將有比較直接的反應，雖然華爾街普遍預期企業獲利持續成長，且資金有從科技股轉進金融類股進行輪動現象，多數分析師認為2026年還是多頭年，股價拉回或許是可以考慮布局的時機。

（凱基期貨提供、記者崔馨方整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

