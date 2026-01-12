快訊

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋5座廠

黃金期 長線看俏

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
黃金示意圖。 路透
黃金示意圖。 路透

近一月來，國際金價維持在歷史高檔區間震盪，反映的不是短線情緒，而是多項結構性力量正在推動黃金成為資產配置中的核心角色。法人表示，金價在創高後並未急速反轉，而是以高檔整理方式消化漲幅，顯示回檔有實質買盤承接，結構上仍偏向多頭，可伺機利用「台黃金期貨」參與黃金行情。

各國央行，尤其是新興市場與中國人民銀行，在金價處於高位時仍持續增持黃金儲備，顯示買盤並非追價炒作，而是出於儲備安全與資產結構調整的長期考量。官方部門穩定而龐大的需求，為金價提供明顯的「托底效應」，行情回檔時容易出現逢低承接，使黃金多頭具備相對紮實的基礎。

貨幣與利率環境變化，進一步強化黃金吸引力。美國聯準會在2025年底啟動降息循環，市場預期2026年仍存在持續寬鬆的空間，高利率結構開始鬆動，實質利率面臨下行壓力，使得持有無息資產的機會成本降低。全球通膨與財政支出壓力並未完全退場，即使官方通膨數據有所回落，生活成本與資產價格走高的感受仍明顯，讓「法定貨幣購買力被稀釋」疑慮持續存在。

（統一期貨提供、記者崔馨方整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

金價 美國聯準會 新興市場

延伸閱讀

市場憂聯準會獨立性 黃金白銀價格創紀錄新高

黃金不賣奇蹟自來！銀樓牌價首度突破18,000元 業者估這時上看2萬元

男遭網友鼓吹投資黃金 台中警銀聯手阻詐

2025ETF績效榜出爐！0050賺31%、主動式ETF卻超車、黃金正2狂飆148%奪冠

相關新聞

大同奪 Meta 重電大單 搶下超級資料中心商機

大同（2371）重電業務傳捷報，奪下Meta位於美國路易斯安那州的Hyperion超級資料中心綠能變電器（PCS）大單，...

大同2025年營收突破500億元

大同（2371）昨（12）日公布2025年營收站上500億元大關、達503.74億元，攀上近六年高點，年增6.1%，顯示...

達方子公司併購 衝邊緣 AI

達方（8163）集團昨（12）日公告，子公司達宇電能科技將斥資最多5.4億元，現金收購海昌電子全數股權，藉此整合電源技術...

三大電子次族群 點火

台股昨（12）日延續高檔震盪，盤中改寫30,681點歷史新高，題材股輪流點火，環球晶（6488）、全新等矽晶圓、砷化鎵、...

受惠 AI！花旗按讚封測三強 目標價上看這價位

花旗證券在最新台灣半導體產業報告指出，先進封裝已成為AI晶片不可或缺的關鍵與核心架構決策的一環。台系封測鏈中，包括日月光...

緯創、廣達出貨旺 大摩挺

近期各公司12月營收陸續公布完畢，電子代工業者繳出亮眼表現。摩根士丹利（大摩）於最新報告指出，後續隨著AI伺服器出貨暢旺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。