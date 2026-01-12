台指期 高檔震盪偏多

股期雙市昨（12）日同步再刷歷史新高，現貨指數漲278點，收30,567點；台指期則漲248點至30,701點，正價差達133.71點。期貨分析師提醒，台指期仍有機會維持高檔震盪偏多格局，但需留意短線震盪擴大，嚴格設定停損以控管風險。

台指期昨日維持高檔震盪走勢，早盤開高後一度回測五日均線，隨後買盤進場拉抬，終場上漲248點，以十字黑K作收，並再創歷史新高。展望後市，3萬點整數關卡支撐力道強勁，可視為短線多空分水嶺，在未跌破前，整體偏多架構仍未改變。

籌碼面部分，三大法人賣超144.6億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少299口至2,921口，其中外資淨空單增加309口至26,892口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少404口至5,240口。

選擇權未平倉量部分，1月W2大量區買權OI落在31,800點，賣權最大OI落在30,000點 ; 月買權最大OI落在31,800點，月賣權最大OI落在28,500點。

永豐期貨表示，全月份未平倉量put/call ratio值由1.27上升至1.29；VIX指數上升1.14至22.66。外資台指期買權淨金額4.05億元；賣權淨金額0.03億元，因此整體選擇權籌碼面中性。

綜合元富、永豐期貨表示，台指站穩於所有均線之上，強勢多頭架構明確。隨著美國第4季財報季本周正式揭幕，全球金融市場同時將迎來關鍵通膨數據公布，並須留意潛在的政治與地緣政治風險升溫，短線震盪因素隨之增加。

除目前指數高檔外，更關鍵是台積電（2330）法說會進入倒數，市場已把AI需求、先進製程與資本支出上修等利多預期推到偏樂觀的區間，短線資金自然傾向「先不追權值、改追彈性」，同時壽險等長線資金可能已完成布局；因此接下來的重點不在於法說會是否「好」，而在於能否「好到足以擊敗已被拉高的市場共識」。