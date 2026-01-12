華通（2313）去年12月合併營收72.2億元，月增7.1%，優於預期，主因在於美系客戶需求持續。加上低軌衛星出貨推升。法人表示，首季雖屬傳統淡季，但華通受惠美系客戶低價手機推出，且低軌衛星及系統性產品需求成長，可望淡季不淡。

法人分析，由於低軌衛星主力美系客戶去年發射數量創新高，預期地面用戶數及需求也將因此提升，加上伺服器、高階交換器、CPO等系統性產品獲客戶通過認證，華通因此規劃擴大資本支出，鎖定低軌衛星、伺服器與交換器等應用。

權證發行商表示，看好華通的投資人，可挑選價內外15%以內，有效天期180天以上的權證參與個股行情。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）