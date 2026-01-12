信驊 挑價內外10%

股王信驊（5274）昨（12）日受到法人將目標價升至9,500元的利多激勵，股價大漲390元、收8,055元，創下歷史新高紀錄，漲幅超過半根停板。市場已紛紛開始預期，信驊有機會挑戰台股首檔股價上看萬元的標的。

法人指出，展望2026年，信驊由於伺服器需求優於預期、加上AST 2700放量出貨，且明年將獲得新的CSP客戶，營運展望前景看俏，因此上調今明兩年營收各4%、6%，分別達到126億元與170億元水準。

法人建議「買進」信驊，目標價由8,000元上調至9,500元。權證發行商建議，可挑選價內外10%內、距到期日超過五個月的相關認購權證進行布局。（凱基證券提供）

