旺宏、威剛 瞄準90天

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

記憶體族群隨漲價題材持續，股價多有表現，包括旺宏（2337）站穩周、月、季線；威剛（3260）昨（12）日上漲6.4%，相關權證也受到矚目。法人分析，由於資料中心需求強勁，帶動記憶體仍處短缺，今年仍將延續漲勢。

旺宏為全球大型NOR Flash廠，除專注於高密度NOR Flash產品，並積極切入車用、工控、醫療、網通等利基型產品，隨著進入AI、邊緣運算時代，將帶動更多NOR Flash需求。法人指出，今年隨著Nand及NOR需求升溫，旺宏營運可望逐季好轉。主因包括Nand大廠逐步退出MLC Nand，市場需求將轉向旺宏；NOR Flash上半年價格呈上漲態勢，有利旺宏轉虧為盈。

儘管NOR Flash短缺狀況不及DRAM及Nand，不過隨著陸廠投片降低有助供需狀況改善，旺宏看好車用、工控、醫療等應用需求成長，其中車市經過兩年的去化庫存，今年銷售有望回升，車用電子客戶拉貨動能提升。 Nand大廠逐步退出MLC Nand業務，有助旺宏eMMC出貨。

威剛受到資料中心需求強勁，推升NAND Flash市況穩健走高，預期今年DDR4報價將續揚。法人表示，威剛持續布局DDR5，雖然目前正在產品的交替期，DDR4與DDR5報價呈現倒掛，不過兩者差距逐漸縮小。威剛持續優化產品組合，放大DDR5高毛利產品比重，獲利可望逐季好轉。尤其AI需求強勁推動原廠將產能優先生產HBM，排擠DDR4、DDR5供給，且AI推論演進推升NAND位元需求，有利報價走揚且維持高檔。

權證發行商表示，投資人若看好旺宏與威剛後續表現，可以挑選價內外10%以內，90天期以上的權證入手，以小金搏大利。

