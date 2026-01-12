快訊

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋5座廠

富邦媒2025年合併營收年減3% 守住千億元

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

電商與行銷科技業者昨（12）日公布營收，電商龍頭momo富邦媒（8454）去年12月營收91.96億元，月減37.4%，年減5.6%；去年第4季營收約316.72億元，季減28.9%，年減5.3%；2025全年合併營收約1,086.6億元，仍力保千億營收水準，年減3.4%。

網家去年12月營收35.53億元，月減17.8%，年增1.3%；去年第4季營收約109.86億元，季減28.7%，與前一年同期幾乎持平；2025全年營收368.66億元，年減1.8%。

全整合電商營運服務商欣新網去年12月營收4.91億元，月減42.2%，但仍視同期新高，年增16.1%；2025全年累計營收57.16億元，創新高，年增21.2%。

數位轉型解決方案業者騰雲去年12月合併營收9,251.9萬元，月減1%，年增34.9%；2025全年營收8.04億元，年增20%，創新高。

營收 電商

