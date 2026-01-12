快訊

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋5座廠

聽新聞
0:00 / 0:00

安格高速傳輸IC 2026年下半年量產

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

IC設計業者安格（6684）近年推動轉型，從高速傳輸晶片供應商升級為AI視覺系統整合平台業者，卡位邊緣AI與實體AI應用。隨著「AI之眼」生態系逐步成形，加上高速傳輸晶片Redriver傳出打入多家筆電品牌大廠，下半年導入量產，法人看好安格業績表現。

安格近年持續整合集團資源，納入欣普羅、芯鼎、鈺寶、神銳與迅杰等公司技術能量，建立從感測元件、影像與傳輸晶片，到系統模組與應用端的完整解決方案，朝平台型公司發展，成為公司中長期成長的重要動能。

安格初期鎖定無人機、自主移動機器人（AMR）與實體 AI 領域，整合集團內部資源，積極結合機電馬達與通路夥伴，打造完整生態系，以「可落地的機器人系統」，搶攻實體AI商用化商機。

AI 晶片 生態

延伸閱讀

先進封裝躍居AI晶片關鍵 花旗按讚這三檔台廠

AI 題材發威 南亞第4季 EPS 0.62元、季增50.9% 單季獲利創近14季新高

台股盤中再創新高 終場收30,567點、上漲278點 台積電收1,690元

本田買晶片 分散供應來源

相關新聞

大同奪 Meta 重電大單 搶下超級資料中心商機

大同（2371）重電業務傳捷報，奪下Meta位於美國路易斯安那州的Hyperion超級資料中心綠能變電器（PCS）大單，...

大同2025年營收突破500億元

大同（2371）昨（12）日公布2025年營收站上500億元大關、達503.74億元，攀上近六年高點，年增6.1%，顯示...

達方子公司併購 衝邊緣 AI

達方（8163）集團昨（12）日公告，子公司達宇電能科技將斥資最多5.4億元，現金收購海昌電子全數股權，藉此整合電源技術...

三大電子次族群 點火

台股昨（12）日延續高檔震盪，盤中改寫30,681點歷史新高，題材股輪流點火，環球晶（6488）、全新等矽晶圓、砷化鎵、...

受惠 AI！花旗按讚封測三強 目標價上看這價位

花旗證券在最新台灣半導體產業報告指出，先進封裝已成為AI晶片不可或缺的關鍵與核心架構決策的一環。台系封測鏈中，包括日月光...

緯創、廣達出貨旺 大摩挺

近期各公司12月營收陸續公布完畢，電子代工業者繳出亮眼表現。摩根士丹利（大摩）於最新報告指出，後續隨著AI伺服器出貨暢旺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。