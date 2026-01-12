快訊

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋5座廠

聽新聞
0:00 / 0:00

網通廠營收拚連年攻頂

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通族群2025年營運表現亮眼，智邦（2345）、智易、普萊德、昇達科、振曜、榮昌2025年營收創新高，法人表示，2026年網通族群，可望搭上寬頻基礎建設、WiFi 7、AIDC需求等各種題材，推升營運再攀高峰。

近年隨著全球網路普及率提升、升級寬頻基礎建設以及AI驅動市場需求等，推升網通產業近年營運表現逐年墊高，主攻電信寬頻建設的智易連八年創新高，智邦搶攻AI商機，連五年創新高，普萊德則搶攻工業網路基礎建設，連五年刷新紀錄，搭上衛星題材的昇達科以及彩色電子書的振曜連兩年刷新力歷史新高紀錄。

智邦近年除了白牌交換器維持市占領先，AI加速模組出貨量快速成長，推升營運表現，2025年來到2,482,7億元，年增124.8%。法人看好，智邦新客戶加入，加上AI加速器、800G持續放量出貨，智邦積極擴大產能因應，可望推升2026年營收再創新高。

智易近年搭上寬頻基礎建設升級，推升營收從2018年266億元，到2025年營收529.76億元，年增8.2%，連續八年創新高。法人表示，歐、美電信客戶需求持續回溫，加上WiFi 7、10G PON等產品升級帶動，智易2026年營運可望維持高檔水準。

網通品牌廠普萊德深耕工業網路及企業網通市場，2025年合併營收18.84億元，連五年創新高，普萊德更看準未來智慧城市、企業網路升級，WiFi 7高頻寬傳輸需求、AI應用加速網路建設需求等，持續布局新產品。

AI 網通 智邦

延伸閱讀

振曜2025年營收年增15% 連兩年攻頂

智邦去年12月營收登頂

全民權證／智邦 挑價內外20%

全民權證／智邦 瞄準逾60天

相關新聞

大同奪 Meta 重電大單 搶下超級資料中心商機

大同（2371）重電業務傳捷報，奪下Meta位於美國路易斯安那州的Hyperion超級資料中心綠能變電器（PCS）大單，...

大同2025年營收突破500億元

大同（2371）昨（12）日公布2025年營收站上500億元大關、達503.74億元，攀上近六年高點，年增6.1%，顯示...

達方子公司併購 衝邊緣 AI

達方（8163）集團昨（12）日公告，子公司達宇電能科技將斥資最多5.4億元，現金收購海昌電子全數股權，藉此整合電源技術...

三大電子次族群 點火

台股昨（12）日延續高檔震盪，盤中改寫30,681點歷史新高，題材股輪流點火，環球晶（6488）、全新等矽晶圓、砷化鎵、...

受惠 AI！花旗按讚封測三強 目標價上看這價位

花旗證券在最新台灣半導體產業報告指出，先進封裝已成為AI晶片不可或缺的關鍵與核心架構決策的一環。台系封測鏈中，包括日月光...

緯創、廣達出貨旺 大摩挺

近期各公司12月營收陸續公布完畢，電子代工業者繳出亮眼表現。摩根士丹利（大摩）於最新報告指出，後續隨著AI伺服器出貨暢旺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。