網通廠營收拚連年攻頂

網通族群2025年營運表現亮眼，智邦（2345）、智易、普萊德、昇達科、振曜、榮昌2025年營收創新高，法人表示，2026年網通族群，可望搭上寬頻基礎建設、WiFi 7、AIDC需求等各種題材，推升營運再攀高峰。

近年隨著全球網路普及率提升、升級寬頻基礎建設以及AI驅動市場需求等，推升網通產業近年營運表現逐年墊高，主攻電信寬頻建設的智易連八年創新高，智邦搶攻AI商機，連五年創新高，普萊德則搶攻工業網路基礎建設，連五年刷新紀錄，搭上衛星題材的昇達科以及彩色電子書的振曜連兩年刷新力歷史新高紀錄。

智邦近年除了白牌交換器維持市占領先，AI加速模組出貨量快速成長，推升營運表現，2025年來到2,482,7億元，年增124.8%。法人看好，智邦新客戶加入，加上AI加速器、800G持續放量出貨，智邦積極擴大產能因應，可望推升2026年營收再創新高。

智易近年搭上寬頻基礎建設升級，推升營收從2018年266億元，到2025年營收529.76億元，年增8.2%，連續八年創新高。法人表示，歐、美電信客戶需求持續回溫，加上WiFi 7、10G PON等產品升級帶動，智易2026年營運可望維持高檔水準。

網通品牌廠普萊德深耕工業網路及企業網通市場，2025年合併營收18.84億元，連五年創新高，普萊德更看準未來智慧城市、企業網路升級，WiFi 7高頻寬傳輸需求、AI應用加速網路建設需求等，持續布局新產品。