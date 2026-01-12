中華電登電信2025年 EPS 王

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電信三雄昨（12）日公布2025年營運表現，獲利同步成長。中華電信（2412）2025年每股純益4.99元，超越財測高標，連續五年蟬聯每股獲利王。台灣大、遠傳合併綜效持續發威，台灣大每股純益4.77元；遠傳每股純益3.81元，超越財測目標，營收及每股純益均創歷史新高。

中華電信12月每股純益0.35元，2025年全年營收2,361.1億元，年增2.7%創歷史新高，歸屬母公司業主淨利為386.9億元，年增4%；每股純益4.99元，刷新八年紀錄。中華電董事長簡志誠表示，電信核心穩健成長、資通訊新興業務動能強勁及集團子公司提升三大引擎帶動，營收、獲利均超越財測高標。

中華電信2025年固網寬頻及行動穩居客戶數市占率第一，行動用戶數達1,323.8萬戶，光世代寬頻用戶數達393萬戶，300Mbps以上客戶達173萬戶，年增13.3%；資通訊業務是全年營收再創高峰的關鍵動能，年增達3.9%，IDC及雲端年增率達雙位數成長。

台灣大受惠消費電信穩健成長，企業電信事業與新科技事業加速擴展，2025年12月每股純益0.43元，超越中華電信的0.35元，拿下電信族群單月每股獲利王。2025年營收1,987.6億元，年減0.3%，為2010年以來首次衰退，營業利益214.5億元，年增6%，稅後純益144.4億元，年增4%，每股純益4.77元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，消費電信受惠行動服務營收加速成長，企業電信事業則有專案收入、AIDC挹注收入，推升電信營收年增約二成。

遠傳2025年12月合併總營收持續突破百億，達到113.41億元，年增13.5%，稅後純益13.04億元，每股純益0.36元。去年營收突破千億，達到1,103.46億元，年增5.5%；稅後純益137.32億元，年增6.9%，每股純益3.81元。

遠傳指出，受惠行動通訊用戶穩定升級5G、資通訊服務營收持續成長、數位生活服務動能穩健，手機銷售表現亮眼帶動整體營運。

