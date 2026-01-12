快訊

紐時:美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋5座廠

欣陸打造智慧汙水處理廠

經濟日報／ 記者陳美玲朱曼寧／台北報導

欣陸投控（3703）旗下欣達環工以30.12億拿下「南科嘉義園區汙水處理廠新建工程」，累計在手工程合約逾850億元。

欣達環工表示，本案將興建一座日處理量達3萬噸的汙水處理廠及相關附屬設施，工程預定2026年第1季動工、2029年完工，未來將全面支援園區營運需求。

欣陸投控指出，「南科嘉義園區二期基地汙水處理廠新建統包工程」案採最有利標決標，欣達環工憑藉深厚的水務處理實績與成熟的技術能力脫穎而出，得標金額為30.12億元，預期可為公司挹注中長期且穩定的營收動能。

欣達環工執行長周黎明表示，欣達環工將在「南科嘉義園區二期基地汙水處理廠新建統包工程」案導入「AI智慧輔助系統」，提供最佳化操作策略，實現低碳節能和可持續運營，打造兼具高效能與低環境衝擊的智慧型汙水處理廠。

嘉義 營收 黎明

