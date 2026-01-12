快訊

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋5座廠

台積、0050 定期定額霸榜

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所昨（12）日公布2025年定期定額交易戶數統計排行，12月台積電（2330）以149,433戶蟬聯個股冠軍，老牌龍頭元大台灣50（0050）戶數激增至709,151戶穩居ETF冠軍，半導體權值股與高股息ETF仍是投資人首選，金融股則以穩健的配息預期，在前20大個股中強勢霸占12席。

在台股高檔震盪之際，定期定額投資人數持續攀升，顯示長線存股領息已成為散戶投資人的主流策略。在去年12月個股交易戶數方面，12月台積電以149,433戶居冠，單月增加超過6,600戶，顯示投資人對於AI長線成長紅利深具信心。

值得關注的是，金融股在排行榜中表現亮眼，前20名中有12檔金融股，檔數占比六成，且前十名中有七檔為金控股。其中，玉山金在12月異軍突起，交易戶數達29,876戶，超越兆豐金的28,236戶，成為金控存股人氣王。法人指出，玉山金受惠獲利穩健且配股配息政策符合股東期待，吸引不少小資族進場。此外，中信金、第一金及富邦金也緊隨其後，反映出在降息循環與金融環境轉佳下，投資人偏好穩定配息的金控標的。

ETF排行部分，老牌龍頭元大台灣50在12月戶數增至709,151戶，較11月大幅成長，並首次突破70萬大關。高股息系列則緊追其後，元大高股息、國泰永續高股息及富邦台50分列二至四名。

值得注意的是，主動型與主題型ETF也有竄起趨勢。統一FANG+與主動統一台股增長在12月的排名均有所提升，顯示在被動指數投資之外，部分投資人開始追求具備超額報酬機會的科技主題與主動管理配置。

法人建議，金融股具備低波動與穩定配息特性，適合追求現金流的投資人，台積電及大盤型ETF則適合追求資產長期增值的族群。面對2026年市場波動性增加，存股族透過定期定額能分散成本、有效應對波動。且隨著各金控近期陸續公布獲利，預計將進一步影響今年1月的存股熱度變化。

散戶投資人 高股息 台積電

相關新聞

大同奪 Meta 重電大單 搶下超級資料中心商機

大同（2371）重電業務傳捷報，奪下Meta位於美國路易斯安那州的Hyperion超級資料中心綠能變電器（PCS）大單，...

大同2025年營收突破500億元

大同（2371）昨（12）日公布2025年營收站上500億元大關、達503.74億元，攀上近六年高點，年增6.1%，顯示...

達方子公司併購 衝邊緣 AI

達方（8163）集團昨（12）日公告，子公司達宇電能科技將斥資最多5.4億元，現金收購海昌電子全數股權，藉此整合電源技術...

三大電子次族群 點火

台股昨（12）日延續高檔震盪，盤中改寫30,681點歷史新高，題材股輪流點火，環球晶（6488）、全新等矽晶圓、砷化鎵、...

受惠 AI！花旗按讚封測三強 目標價上看這價位

花旗證券在最新台灣半導體產業報告指出，先進封裝已成為AI晶片不可或缺的關鍵與核心架構決策的一環。台系封測鏈中，包括日月光...

緯創、廣達出貨旺 大摩挺

近期各公司12月營收陸續公布完畢，電子代工業者繳出亮眼表現。摩根士丹利（大摩）於最新報告指出，後續隨著AI伺服器出貨暢旺...

