達方子公司併購 衝邊緣 AI
達方（8163）集團昨（12）日公告，子公司達宇電能科技將斥資最多5.4億元，現金收購海昌電子全數股權，藉此整合電源技術優勢，加速集團在邊緣AI運算、工業控制，以及醫療等高階利基市場戰略布局。
達方表示，海昌電子成立於1980年，為國內專精於交換式電源供應器的廠商，產品線涵蓋cPCI、VPX與各類客製化電源，廣泛應用於工控、鐵道運輸及高階醫療設備等領域。
達方指出，海昌研製的產品具長生命周期與高客戶黏著度特性，並已通過國際大廠多項嚴謹的安全認證，長期以來，在產業內建立堅實的競爭壁壘與獲利基礎。
達宇電能表示，此次策略性投資重點在強化系統整合與前期驗證能力，助客戶加速新應用導入，並提供完整能源解決方案。特別在共同開發具高成長潛力的邊緣AI市場，此策略投資案將大幅縮短未來產品驗證周期。
