緯創、廣達出貨旺 大摩挺

近期各公司12月營收陸續公布完畢，電子代工業者繳出亮眼表現。摩根士丹利（大摩）於最新報告指出，後續隨著AI伺服器出貨暢旺，未來台廠營收可期；對緯創（3231）、廣達皆給予「優於大盤」的評等，目標價分別215元、330元，其中緯創列為產業首選。

緯創12月合併營收達2,553億元，月減9%、年增142%，第4季優於預期，達6,496億元，季增14%、年增119%，主因GB200、300系列伺服器整機機架出貨增加，以及筆記型電腦出貨量優於預期，達690萬台。與過去管理層的指引相符。

大摩指出，展望未來，預計2026年第1季GB200、300系列伺服器出貨約2,000台，季減約18%。大摩認為緯創未來每月營收將是股價的中樣催化劑。

廣達部分，12月營收達2,725億元，月增41%、年增95%，第4季營收同樣優於預期，大摩表示，廣達12月營收大幅成長為重要訊號，對未來營運展望樂觀看待。

大摩指出，廣達第4季營收亮眼主要來自GB200、300系列伺服器整機機架出貨增加，其中12月出貨量大增，從11月的1,000台至1,100台增加至12月的1,600台至1,700台；第4季GB200、300總出貨量估計約3,600台，季增130%，優於管理層先前預期的雙位數成長。

展望未來出貨，預計廣達2026年第1季GB200、300系列伺服器出貨將持續成長至約4,000台，季增約12%。

大摩過去針對整體GB200、300機櫃12月出貨狀況指出，預估2025年全年GB200、300機櫃出貨量約2.9萬櫃；其中，2025年12月出貨量約5,900櫃，月增約8%。

大摩預計，目前整體GB200出貨於去年第4季持續，在加入GB300後，預期2026年的GB系列伺服器出貨量將達到約7萬台以上。