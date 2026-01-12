快訊

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋5座廠

台特化去年11月 EPS 0.4元

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

台特化（4772）昨（12）日公布自結獲利數字，去年11月稅後純益5,900萬元，年增51%；每股純益（EPS）0.4元。併購弘潔科技，外加新產品無水氟化氫（AHF）今年將進一步放量，法人期待「本業＋併購事業」垂直綜效，在今年將愈加顯著。

台特化去年前三季稅後純益3.97億元、年增55.7%，EPS 2.69元。去年第3季稅後純益1.78億元，年增78%，EPS 1.21元。

台特化也公告去年12月合併營收3.15億元，年增262.83%；去年全年度累計營收19.91億元，年增127.87%。台特化表示，12月、全年度營收大幅增加，主因為合併弘潔科技，使營業收入成長。

法人表示，台特化去年第2季併購弘潔科技，成功推動營收結構性躍升；此外，特殊氣體本業在先進製程市占穩固，期待垂直整合效益，有望於今年進一步發酵。法人分析，弘潔科技補足chamber（反應腔體）維護的服務缺口，整合原有特殊氣體業務，使台特化得以形構「材料＋服務」一站式解決方案。

至於台特化主力產品矽乙烷（Disilane）產品，在2奈米（N2）製程中具寡占地位，台特化已成為N2矽乙烷最大供應商，期待N2量產後，今年營收貢獻預期將進一步放大。

